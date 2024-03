eFootball collabora con un Anime

Il titolo calcistico di KONAMI si aggiorna e presenta la collaborazione con la leggendaria serie anime "Blue Lock"

Durante la campagna, gli utenti potranno aggiungere ai propri Dream Team una serie di carte in edizione speciale Blue Lock, tra cui Takefusa Kubo e Filippo Inzaghi come speciali omaggi login.

Presenti anche due kit in edizione limitata "Blue Lock Team Red" e "Blue Lock Team White" inclusi sia nel "Blue Lock Pack: Yoichi Isagi" sia nel "Tour Event: Blue Lock 2nd Selection".

Infine, raggiungendo determinati traguardi nella campagna, gli utenti potranno aggiudicarsi un incredibile bottino che comprende: 90.000 Exp., 60.000 GP, 50 Monete eFootball e altro ancora. Una collaborazione davvero redditizia!

Durante la campagna, gli utenti potranno aggiungere ai propri Dream Team una serie di carte in edizione speciale Blue Lock, tra cui Takefusa Kubo e Filippo Inzaghi come speciali omaggi login.

Presenti anche due kit in edizione limitata "Blue Lock Team Red" e "Blue Lock Team White" inclusi sia nel "Blue Lock Pack: Yoichi Isagi" sia nel "Tour Event: Blue Lock 2nd Selection".

Infine, raggiungendo determinati traguardi nella campagna, gli utenti potranno aggiudicarsi un incredibile bottino che comprende: 90.000 Exp., 60.000 GP, 50 Monete eFootball e altro ancora. Una collaborazione davvero redditizia!

Nuove feature e aggiornamenti del gameplayL'ultima versione di eFootball, oltre a miglioramenti pensati per rispondere ai feedback della community e migliorare l'esperienza di gioco, introduce anche novità al gameplay.

Gli utenti potranno utilizzare oggetti esclusivi per allenare fino a due attitudini individuali per giocatore. In questo modo sarà possibile personalizzare le caratteristiche dei giocatori e le loro impostazioni tattiche.

Migliorate, inoltre, la difesa - la capacità dei difensori di recuperare con precisione la palla è stata potenziata - e le capacità individuali sui colpi di testa. Ciò consentirà ai giocatori abili nei colpi di testa nel mondo reale di mettere in mostra le proprie doti in-game, sia in attacco sia in difesa.

eFootball Championship: Arsenal FCCon l’avvicinarsi delle finali mondiali di Tokyo, il prossimo club a promuovere il proprio eFootball™ Championship Club Event è il gigante londinese Arsenal FC. I tifosi di tutto il mondo potranno competere per avere la possibilità di rappresentare i "Gunners" sul più grande palcoscenico eFootball™ eSports attraverso le qualificazioni online che inizieranno il 25 marzo.

A ciò si aggiungono carte Big Time in edizione speciale, con tre giocatori dell'attuale rosa: Takehiro Tomiyasu, Gabriel Martinelli e Kai Havertz.