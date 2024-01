Violento Attacco a Reggio Emilia: Giovane Accoltellato in Zona Stazione, Condizioni Gravissime

Nella serata del 9 gennaio 2024, un giovane di 22 anni, di origine straniera, è stato vittima di un violento accoltellamento al torace in zona stazione a Reggio Emilia. L'aggressore, al momento non ancora identificato, ha lasciato la vittima in condizioni critiche, e attualmente il giovane è ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Santa Maria Nuova.

L'incidente si è verificato poco dopo le 20 di sera, precisamente in via Eritrea, e il giovane è stato ritrovato in una pozzanghera di sangue da personale sanitario intervenuto con ambulanza e automedica, allertati da un passante.

Il 22enne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso con il codice rosso, e sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle Volanti della questura, che attualmente stanno conducendo le indagini.

Al momento, le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare il responsabile dell'aggressione. È ancora da chiarire se si sia trattato di una lite o di una rissa, mentre la comunità locale rimane in apprensione per questo ennesimo episodio di violenza nella zona stazione.