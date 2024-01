Emergenza Influenza a Vicenza: 2 Vittime e 3 Pazienti Gravi, Asl Implora la Vaccinazione

A Vicenza, la comunità è attualmente in preda a un picco di influenza, con due morti e tre pazienti gravi in terapia intensiva a causa del virus 'H1Ni di tipo A'. Inizialmente scambiato per l'influenza suina, la Regione ha chiarito che si tratta di un virus influenzale che circola ampiamente da oltre un decennio. La situazione è allarmante a causa della elevata contagiosità del virus, e l'Asl lancia un accorato appello affinché la popolazione si sottoponga alla vaccinazione.

Cosa sta succedendo: le vittime

La prima vittima, un uomo di 55 anni, è deceduta domenica all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Ieri, si è verificato un secondo decesso, un paziente di 47 anni in condizioni disperate da giorni. Altri tre pazienti, tra cui una donna in condizioni critiche, sono attualmente ricoverati nella terapia intensiva dello stesso ospedale a causa delle complicazioni della patologia, come la polmonite interstiziale che porta a una grave forma di insufficienza respiratoria.

L'appello: “Vaccinatevi”

L'Asl di Vicenza lancia un urgente appello affinché la popolazione si vaccini quanto prima. Nonostante il virus si contragga come una normale influenza, il vaccino antinfluenzale distribuito in questa stagione può efficacemente prevenirne la diffusione.

“Questo ceppo influenzale è contenuto nel vaccino”, spiega Francesca Russo, direttrice della Direzione prevenzione della Regione Veneto, aggiungendo che è disponibile per i soggetti a rischio e per tutte le categorie indicate dal ministero. La vaccinazione è quindi fortemente consigliata, anche per un pubblico più ampio.

Cosa dice l’Oms

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) conferma che, attualmente, la situazione è in linea con le stagioni influenzali del periodo pre-pandemico. La mortalità è sovrapponibile a quella precedente al periodo della pandemia Covid. Tuttavia, la sorveglianza attraverso i medici di medicina generale e pediatri, così come la sorveglianza ospedaliera, rimangono cruciali.

Come prevenire il contagio

Per prevenire il contagio, è consigliato l'uso di mascherine e strumenti di protezione individuale in caso di contagio. Nelle situazioni più gravi, è consigliata una terapia tempestiva con antivirali, soprattutto nei soggetti con condizioni di rischio, ma solo dopo un'attenta valutazione medica.