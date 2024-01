Emergenza a Vicenza: Due Vittime per Influenza Suina, L'Asl Implora la Vaccinazione

A Vicenza, la comunità è stata scossa dalla perdita di due vite a causa del virus A H1N1, comunemente noto come influenza suina. Il primo decesso, avvenuto il 7 gennaio, ha colpito un uomo di 55 anni, seguito il giorno successivo da un altro paziente di 47 anni, il cui stato di salute era già precario da diversi giorni. Attualmente, tre pazienti, tra cui una donna in condizioni critiche, sono ricoverati in terapia intensiva a causa delle complicazioni legate alla malattia, come la polmonite interstiziale.

Di fronte a questa drammatica situazione, l'Azienda Sanitaria Locale di Vicenza ha lanciato un urgente appello alla comunità affinché si sottoponga alla vaccinazione antinfluenzale, disponibile in questa stagione. Il virus, che si manifesta in modo simile all'influenza comune, può essere prevenuto efficacemente grazie al vaccino. La tempestiva adesione alla campagna di vaccinazione è fondamentale per proteggere la salute individuale e contribuire a fermare la diffusione del virus nella comunità.

