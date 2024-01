MEDION - Intelligenza artificiale per tutti

MEDION E15443 (MD62621) è il laptop alimentato da AI



Il laptop AI-powered MEDION da 15,6 pollici è dotato di un processore Intel Core Ultra 5 125H, SSD da 512 GB, RAM DDR5 da 16 GB 4.800 MHz, display Full HD e altoparlanti audio ad alta definizione. La lunga durata della batteria, fino a dieci ore 3 , renderà il timore di dimenticare il cavo di alimentazione una preoccupazione del passato. Inoltre, il laptop è dotato di uno "switch per la privacy" per disattivare la videocamera e il microfono qualora lo si ritenga necessario."La nostra missione in MEDION è di aiutare i nostri clienti a superare gli ostacoli della vita quotidiana" , spiega il Direttore Marketing di MEDION, Thomas Greussing. “Siamo particolarmente lieti e orgogliosi di poter presentare oggi, insieme a Intel, il primo laptop MEDION basato sull'intelligenza artificiale. Con MEDION E15443 è disponibile agli utenti un'introduzione conveniente a questa tecnologia. Ciò sottolinea ancora una volta l'impegno di MEDION per la democratizzazione dell'innovazione".DisponibilitàIl MEDION E15443 (MD62621) sarà disponibile da gennaio 2024 al prezzo consigliato di € 799,00. MEDION lancerà altri laptop con processori Intel Core Ultra nel corso della prima metà dell'anno.

Caratteristiche tecniche e dati del MEDION E15443 (MD62621)

Processore Intel Core Ultra 5 125H con grafica Intel® Arc integrata - fino a 4,50 GHz, 14 core (4 P-core, 8 E-core, 2 LPE-core), 18 threads e 18 MB di Intel Cache intelligente)

- fino a 4,50 GHz, 14 core (4 P-core, 8 E-core, 2 LPE-core), 18 threads e 18 MB di Intel Cache intelligente) display opaco 39,6 cm (15.6") Full HD con risoluzione 1.920 x 1.080 Pixel con tecnologia IPS

SSD da 512GB

RAM DDR5 16 GB fino a 4.800 MHz

2 altoparlanti audio ad alta definizione

Lunga durata e prestazioni affidabili – batteria Li-Po integrata a 3 celle con 55 WH fino a 10 ore di durata della batteria

di durata della batteria Modalità privacy

WLAN Intel Wi-Fi AX203 con Bluetooth 5.1 integrato

Fotocamera HD e microfoni integrati

Software

Windows11Home

Versione di prova gratuita Microsoft 365

McAfee LiveSafe - versione di prova gratuita preinstallata per 30 giorni

3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratuiti5

Connettività

1 USB 3.2 Gen 1 tipo C

2 porte USB 3.2 Gen1 tipo A

1 USB 2.0 tipo A

1HDMI

1 scheda di memoria per lettore microSD

1 adattatore di alimentazione

1 x connettore audio combinato (ingresso microfono e uscita audio)

Dimensioni

35,9 x 2,06 x 24 cm / 1,8 kg (batteria inclusa)

Materiale fornito

MEDIO E15443

Batteria integrata 3 celle ai polimeri di litio

Alimentatore esterno

Altre News per: medionintelligenzaartificialetutti