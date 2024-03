MEDION E15443: IL LAPTOP BASATO SU IA È FINALMENTE DISPONIBILE IN ITALIA

Con il lancio del nuovo laptop Medion E15443 , ora disponibile sul mercato italiano, la compagnia tedesca di elettronica di consumo rende accessibile a tutti i più moderni strumenti di intelligenza artificiale.

Dotato di un processore Intel Core Ultra 5 125H con funzioni IA integrate, questo laptop compatto è tra i primi a utilizzare la nuovissima CPU Intel, garantendo un'enorme potenza di calcolo e consentendo di gestire carichi di lavoro complessi in modo ottimale e rapido. La scheda video integrata Intel Arc Graphics offre un'esperienza straordinaria per qualsiasi utilizzo, rendendo il laptop AI-powered la soluzione ideale per chi cerca un notebook versatile che coniughi lavoro, creatività e svago. Il notebook è dotato di schermo da 15,6”, SSD da 512 GB, RAM DDR5 da 16 GB 4.800 MHz, display Full HD e altoparlanti audio ad alta definizione.

Grazie a questa nuova tecnologia e tramite software dedicati si potranno generare ed editare immagini, video, tracce musicali e molto altro in modo più efficiente e in tempi significativamente più ridotti. L’ efficienza energetica è senza precedenti, la batteria può durare fino a dieci ore. Questo permette di usare l’IA anche in mobilità senza che sia necessario collegare il notebook a una presa elettrica.

Medion punta a democratizzare l'uso della tecnologia e il Medion E15443 permette a chiunque di utilizzare i nuovi strumenti di Intelligenza Artificiale , dando così a tutti la possibilità di superare gli ostacoli della vita quotidiana e professionale.

Il Medion E15443 (MD62621) è ora disponibile sul mercato italiano al prezzo consigliato di € 799,0.

Caratteristiche tecniche e dati del MEDION E15443 (MD62621)

Processore Intel® Core™ Ultra 5 125H con grafica Intel® Arc™ integrata 2 - fino a 4,50 GHz, 14 core (4 P-core, 8 E-core, 2 LPE-core), 18 threads e 18 MB di Intel® Smart Cache)

- fino a 4,50 GHz, 14 core (4 P-core, 8 E-core, 2 LPE-core), 18 threads e 18 MB di Intel® Smart Cache) display matt 39.6 cm (15.6") Full HD con risoluzione 1,920 x 1,080 pixels con tecnologia IPS

SSD da 512GB

RAM DDR5 16 GB fino a 4,800 MHz

2 speaker audio ad alta definizione

Lunga durata e prestazioni affidabili – batteria integrata Li-Po a 3 celle 3 con 55 WH fino a 10 ore 4 di durata della batteria

con 55 WH fino a 10 ore di durata della batteria Modalità privacy

WLAN Intel® Wi-Fi AX203 con Bluetooth® 5.1 integrato

Camera HD e microfoni integrati

Software

Windows11Home

Versione di prova gratuita Microsoft 365

McAfee® LiveSafe™ - versione di prova gratuita di 30 giorni preinstallata

3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratuiti 5

Connettività

1 USB 3.2 Gen 1 tipo C

2 porte USB 3.2 Gen1 tipo A

1 USB 2.0 tipo A

1 HDMI

1 scheda di memoria per lettore microSD 6

1 x adattatore alimentazione

1 x connettore combo audio (Mic-in & Audio-out)

Dimensioni

35.9 x 2.06 x 24 cm / 1.8 kg (batteria inclusa) 7

Materiale fornito