Unisciti al CODICE SPYxFAMILY: White Celebration in Street Fighter 6

A partire da oggi, la popolarissima serie anime SPYxFAMILY dà il via a una speciale collaborazione in-game a tempo limitato con Street Fighter 6 per commemorare l'imminente uscita del film CODICE SPYxFAMILY: bianco . La collaborazione prevede costumi avatar incredibilmente realizzati a mano, nuove opzioni di personalizzazione dell'avatar e molto altro!





Per chiunque volesse scendere in strada nei panni di Yor e Loid, il tuo sogno è ora realtà! I giocatori possono abbellire il proprio avatar con le acconciature uniche di Yor e Loid tramite il creatore di avatar o acquistare i rispettivi abiti per 500 Drive Ticket ciascuno dal Battle Hub Collab Shop. Oppure, se i giocatori vogliono davvero far salire di livello il loro gioco, possono inserire i codici qui sotto nel menu di creazione dell'avatar per assomigliare proprio a Yor o Loid nel gioco!





Codice ricetta del tuo avatar: SPY_SF6_YOR

Codice ricetta avatar Loid: SPY_SF6_LOID





Inoltre, tutti i giocatori che accedono al gioco durante l'evento a tempo limitato tra il 9 e il 31 gennaio riceveranno speciali oggetti collaborativi come cornici per foto, adesivi e titoli dei giocatori tramite le "Novità" nel menu multiplo. Anche il Battle Hub avrà un nuovo look per celebrare la collaborazione durante l'evento.





Per vedere il trailer della collaborazione con Yor e Chun-Li che si scontrano, visita YouTube qui . E per le risorse e le informazioni più recenti, controlla il sito web della collaborazione speciale e il Centro stampa Capcom .





E non dimenticare di dare un'occhiata al Fighting Pass di questo mese: "Capcom Cup Supporter". La versione premium del pass include Street Fighter II: Il Guerriero del Mondo giocabile tramite Game Center raggiungendo un determinato livello. Avremo anche eventi speciali in-game per celebrare la Capcom Cup, quindi restate sintonizzati per ulteriori informazioni. La Capcom Cup X, che si svolgerà a Los Angeles questo febbraio, riunirà 48 giocatori che hanno vinto i turni di qualificazione in varie regioni del mondo e incoronerà il campione del mondo con un primo premio da 1 milione di dollari!

