Salta sul ring con Ed in Street Fighter 6 dal 27 febbraio

Preparati a fluttuare come una farfalla e a pungere come un'ape psicoattiva quando arriva il formidabile pugile Ed Street Fighter 6 a partire dal 27 febbraio 2024, su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Ed diventa il 21enne personaggio giocabile dopo l'uscita di Rashid e AKI lo scorso anno. I giocatori incontreranno il pugile pugile in tutte e tre le modalità di gioco Street Fighter 6 – Tour mondiale, Campo di combattimento e Hub di battaglia.





Il messaggio "Ed arriva!" Anche il Fighting Pass è ora disponibile per un periodo limitato, quindi i giocatori possono procurarsi un po' di attrezzatura da boxe e prepararsi per il combattimento!





Per guardare il trailer del gameplay di Ed, visita Youtube .





Insieme al rilascio di Ed, verrĂ rilasciato un nuovissimo livello chiamato Ruined Lab, che mostrerĂ le conseguenze della caduta di Shadaloo mentre il suo laboratorio giace nel caos. I possessori dell'Ultimate Pass e dell'Ultimate Edition dell'anno 1 riceveranno automaticamente questa fase quando Ed verrĂ rilasciato. Verranno inoltre introdotti vari aggiornamenti sulla qualitĂ della vita, inclusa la possibilitĂ di cambiare la visualizzazione dei pulsanti sul PC e una funzionalitĂ di illuminazione extra aggiunta alla modalitĂ foto.





Apparso per la prima volta in Street Fighter V , dopo aver respinto le cattive intenzioni di M. Bison, Ed è riuscito a sfuggire alle grinfie dell'organizzazione Shadaloo e creare Neo Shadaloo con la speranza di aiutare altri come lui. I suoi attacchi dentro Street Fighter 6 sono cambiati in modo significativo dall'ultima puntata e tutti i suoi attacchi ora sono pugni. Ed, l'ispirazione iniziale di Modern Controls in Street Fighter 6 , manterrà anche i suoi controlli semplificati, mentre ora riceverà input ampliati per i suoi controlli classici.





Preparati per alcune delle mosse ad eliminazione diretta di Ed, tra cui:

Sfarfallio psicologico : un rapido colpo a distanza che può andare in una delle tre direzioni per cogliere l'avversario alla sprovvista ed è vitale per la capacità di Ed di controllare lo spazio. Se tieni premuto questo pulsante, Ed utilizzerà il suo Psycho Snatcher da Street Fighter V dove può attirare gli avversari con tentacoli psico-alimentati

Psico Blitz : Scatena una serie di pugni ammantati di Psico Potere

Tempesta psicotica : La Super Arte di livello 1 di Ed lo vede colpire gli avversari con una serie di colpi intermittenti ad alta velocitĂ

Psicocannone : Super Art di livello 2 di Ed, precedentemente da Street Fighter V, genera una palla di potere psichico multi-colpo che si muove in avanti

Camera Psicologica : La Super Arte di livello 3 di Ed trasforma gli avversari nel suo sacco da boxe personale legando insieme mani e piedi e colpendoli in nome di Neo Shadaloo





Ed sarĂ sbloccato per i possessori del Character Pass Anno 1, Ultimate Pass Anno 1, Deluxe Edition o Ultimate Edition il 27 febbraio. Ed's Outfit 2, ispirato al suo Story Outfit di Street Fighter V , sarĂ disponibile anche al suo arrivo.





Il divertimento non si ferma neanche con Coppa Capcom appena dietro l'angolo! I giocatori hanno tempo fino al 14 febbraio per recarsi al Battle Hub in-game, addobbato con le celebrazioni della Capcom Cup X, per pronosticare chi secondo loro sarĂ il prossimo campione e avere la possibilitĂ di vincere un esclusivo colore Outfit 1 per il personaggio utilizzato dal campione. per reclamare la corona.