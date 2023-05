Il raper Lil Wayne lancia Street Fighter 6 a tutta velocità

Oggi segna l'uscita del trailer di lancio ufficiale di Street Fighter 6 , con nientemeno che la leggenda del rap Lil Wayne. Il trailer cattura l'entusiasmo e l'energia che le persone ottengono giocando con amici, familiari e altri concorrenti da tutto il mondo. Unisciti a Lil Wayne mentre mette alla prova il suo coraggio per le strade, insieme a immagini colorate del franchise di Street Fighter ™ che si trovano in tutti i punti di contatto culturali.



Guarda il trailer completo qui.



Lil Wayne ha avuto a lungo una stretta associazione con il franchise di Street Fighter e ha detto questo sull'imminente uscita del gioco:"Sono uno Street Fighter OG, gioco sin dai tempi di Street Fighter II , quindi per me lavorare con il franchise per l'uscita di Street Fighter 6 mi sembra di chiudere il cerchio", ha dichiarato Lil Wayne.Nomadic Agency ha dato vita al trailer di lancio di Street Fighter 6 . L'agenzia creativa digitale è guidata dal Chief Creative Officer Tim Washburn e dal presidente Dawn Bates. Il direttore creativo del trailer è Lucas McClain, il direttore artistico senior è Jonathan Marques e il produttore senior è Andrea Abbott. Emma Brill è Account Director, Lindsay Curtis è Senior Copywriter e Project Manager è Jaclyn Blanchette.Joyrider è la società di produzione dietro il trailer di lancio di Street Fighter 6, diretto da Jonathan Irwin, e produttore esecutivo di Spencer Friend. Nikita Kuzmenko è stata la direttrice della fotografia e Alex Gregory è il colorista dietro lo spot. Nigel Heath e Jamie Allen sono stati gli ingegneri del suono che hanno mixato il trailer, che è stato montato da Jonathan Irwin, Ray Stevens e Alec Gordon - i tre hanno anche completato gli effetti visivi per il trailer insieme ad Alfie Hale e Russell Boyd. Sherri Korhonen è la scenografa, Hunter McHugh è il direttore del casting e il mixaggio musicale e il design sono stati realizzati da Jingle Punks.

