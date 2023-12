Street Fighter 6 porta nuovi abiti per 18 personaggi

Oggi, Street Fighter 6 ha svelato Outfit 3 su tutte le piattaforme, apportando nuovi straordinari look a 18 personaggi in modo che i giocatori possano scendere in strada con stile. Che si tratti del vestito ispirato alla dancehall di Dee Jay, della comoda tutina di Juri, dell'adorabile abito da sposa di Marisa o di qualsiasi altro design accattivante, i giocatori possono mostrare i loro nuovi capi a partire da ora su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X| S e PC tramite Steam.





Di un'occhiata allo Showcase Trailer di Outfit 3, visita YouTube







Una nuova funzionalità innovativa aggiunta oggi consentirà ai giocatori di selezionare l'abito e il colore del proprio avversario durante le partite online. Finché un giocatore possiede l'abito e il colore, sarà in grado di personalizzare di conseguenza l'aspetto del suo avversario. Non è necessario che l'avversario possieda l'abito o il colore e la funzione non influenzerà ciò che l'avversario vede sul proprio schermo.





Ogni Outfit 3 sarà disponibile per 300 Fighter Coins e includerà tutti i 10 colori disponibili. A differenza dell'Outfit 2, l'Outfit 3 è disponibile solo per l'acquisto e non può essere sbloccato tramite World Tour. L'outfit 3 per tutti i personaggi dell'anno 1 – Rashid, AKI, Ed e Akuma – arriverà quando Akuma uscirà nella primavera del 2024.





Ci sono tantissimi nuovi contenuti aggiuntivi che verranno aggiunti nel gioco a partire da oggi, tra cui:

Fighting Pass “Buone Feste” con nuovo equipaggiamento avatar festivo, emote, titoli giocatore, Super Puzzle Fighter II Turbo sbloccabile nel Game Center e altro ancora; controlla tutti i dettagli al Boot Camp di Buckler

Nuova personalizzazione della sfida "Cartoonish" disponibile per l'acquisto con monete Fighter o biglietti Drive tramite il negozio in-game

Quattro brani della colonna sonora hip hop originale recentemente pubblicata " Combattente di strada 6 x NERDS Clothing presenta Steel Sessions" possono essere ottenuti gratuitamente per riprodurli nel lettore musicale del gioco, tra cui:

“Perfetto” – Famiglia dei Soprano neri: Benny il Macellaio, Heem e Rick Hyde



" Blood On Me " - Blocco D



“Già sveglio” – Royce da 5'9" e Courtney Bell



“Potere” – Grafh

Contenuti aggiuntivi in collaborazione con il sempre popolare anime Bocca , inclusi titolo del giocatore, timbro e cornice per foto, il tutto gratuitamente nel gioco!

I tornei separati dalle leghe sono stati ora suddivisi in gruppi più fini: Rookie, Ferro, Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante, Master e Leggenda, in modo che i giocatori possano confrontarsi più da vicino con gli avversari

Verrà introdotto un nuovo server "Intermedio" appositamente per i giocatori di livello principiante e intermedio

Per celebrare l'emozione del torneo Kuzuha Cup (KZHCUP) sponsorizzato dal V-tuber giapponese Kuzuha, i giocatori possono accedere e ricevere gratuitamente speciali titoli commemorativi dei giocatori, francobolli, cornici per foto e sfondi!





Ci sono ancora tanti nuovi contenuti da aspettarsi per il resto del primo anno, inclusi i nuovi personaggi Ed e Akuma, un'esaltante tabella di marcia per gli eSport e molto altro ancora.

