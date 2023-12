SNAPCHAT RILASCIA SNAPCHAT RIEPILOGO

PER RIVIVERE I RICORDI PIÙ BELLI DEL 2023

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, Snapchat, popolare piattaforma di visual messaging, ha rilasciato l’annuale Snapchat Riepilogo per la propria community, ovvero una raccolta dei propri Ricordi per rivivere i momenti più belli del 2023. Gli Snapchatter possono trovare il proprio Snapchat Riepilogo con i loro ricordi preferiti semplicemente facendo swipe up dalla Fotocamera.



Snapchat Riepilogo consiste in un breve video che ripercorre l'anno, classificando gli snap degli ultimi 12 mesi in una serie di categorie basate sui propri ricordi, tra cui New Year, New Me (con gli snap realizzati il primo di gennaio), Felt Cute, Will Delete in 24-Hours (tutti i selfie) e molti altri.



Inoltre, Snapchat rivela alcuni insight su come la community ha trascorso sulla piattaforma l'anno che volge al termine:



La community di Snapchat ha continuato a utilizzare la realtà aumentata come strumento per creare contenuti creativi. Alcune delle Lenti più utilizzate dell’anno sono state Baby Cheeks, Anime AI, AI Universe, Sibling e Goofy Gaze.







Spotlight ha continuato a dare spazio agli snap più divertenti della community di Snapchat, con alcuni momenti dell'anno che si sono rivelati più di tendenza:



· San Valentino: per la festa degli innamorati, gli Snapchatter hanno condiviso i migliori posti per delle uscite romantiche, ma anche i momenti più divertenti e improbabili dei loro appuntamenti



· La stagione dei festival musicali: gli Snapchatter hanno creato contenuti sui concerti dei loro cantanti e gruppi preferiti ma anche sui look e make-up perfetti per i concerti e i festival musicali



· Back-to-School: consigli per affrontare al meglio l'anno scolastico, tra cui suggerimenti di moda per il back-to-school e altro ancora.



· Halloween: per celebrare la stagione più spaventosa dell’anno, la community ha immortalato i propri costumi migliori, le decorazioni e gli elementi autunnali preferiti.



· Spring Fashion: suggerimenti di moda, outfit e nuovi trend, in tempo per l’arrivo della primavera.







Viaggiando in tutto il mondo, gli Snapchatter hanno visitato e fatto shopping in alcuni dei luoghi più iconici del globo. Quest'anno i posti più visitati dagli Snapchatter sono stati:



· Dubai Mall a Dubai



· Magic Kingdom Park a Orlando



· Torre Eiffel a Parigi



· Times Square a New York



· Fenway Park a Boston



