SNAPCHAT - LENTI IN REALTÀ AUMENTATA

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: SNAPCHAT PRESENTA LENTI IN REALTÀ AUMENTATA PER CELEBRARE LE TUTTE DONNE

Ogni anno la Giornata Internazionale della Donna rappresenta un'occasione significativa per onorare il contributo delle donne in tutto il mondo, riflettere sui progressi compiuti verso l'uguaglianza di genere e rinnovare l'impegno per affrontare le sfide ancora presenti.

In occasione dell’8 marzo, Snapchat , popolare piattaforma di visual messaging, ha presentato una serie di Lenti che consentono agli Snapchatter di tutto il mondo di esprimere in modo creativo e coinvolgente il proprio sostegno nei confronti delle donne. Con un semplice click della fotocamera, gli utenti potranno selezionare dal Carosello la Lente che preferiscono, aggiungendo colore ai propri scatti e promuovendo al contempo messaggi a supporto dell’empowerment femminile.

Qui di seguito una selezione delle Lenti disponibili :

Lente We Are : questa Lente celebra la forza e l'ambizione delle donne, accendendo i riflettori sulle molteplici qualità che le definiscono.

Lente She’s My Inspiration : con questa Lente gli Snapchatter possono omaggiare le donne da cui traggono ispirazione, valorizzando l’impatto positivo che hanno nelle loro vite.

Lente Happy International Women’s Day : da soli o insieme, con questa Lente gli Snapchatter possono condividere il proprio supporto nei confronti delle donne, incorniciati da cuori multicolor.

Le Lenti Girl Power , Power e GIRL PWR promuovono l’empowerment femminile, trasformando ogni scatto in un omaggio alla forza e alla solidarietà femminili.

"8 marzo, 8 donne" – AR Studio

Lo scorso anno l'AR Studio di Snap, con sede a Parigi, ha lavorato al progetto "8 marzo, 8 donne": in occasione della Giornata internazionale della Donna 2023, l'AR Studio di Snap ha reso omaggio a 8 importanti donne francesi in 8 grandi città francesi attraverso un'esperienza di realtà aumentata unica e coinvolgente. Nonostante le donne abbiano avuto un ruolo fondamentale nella storia del Paese, gli spazi urbani presentano prevalentemente statue di uomini.

L’AR Studio di Snap ha quindi deciso di introdurre statue in realtà aumentata di donne straordinarie, che hanno operato nel campo della politica, dell'arte, della filosofia e in ambito militare. Tali statue prendevano vita accanto a quelle maschili già esistenti, celebrando il contributo che hanno portato a favore dei diritti delle donne nella società francese.