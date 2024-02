DRESSX approda sul Marketplace Fashion per Bitmoji di Snapchat

DRESSX, il più grande rivenditore di moda digitale al mondo, è lieto di annunciare la collaborazione con Snapchat, portando ai Bitmoji la sua vasta esperienza nel campo della moda virtuale e offrendo nuove opportunità per la community DRESSX per interagire usando la moda digitale. Questa partnership rappresenta un’occasione strategica per DRESSX di espandere la propria user base su Snapchat, creare nuove possibilità per gli utenti che utilizzano il guardaroba virtuale DRESSX e attingere al vivace mondo degli Snapchatter, in gran parte GenZ, che considerano i Bitmoji come un elemento fondamentale della propria identità digitale.

Snapchat conta oggi oltre 800 milioni di utenti attivi mensili, con oltre 250 milioni di persone che utilizzano i Bitmoji quotidianamente. Il recente lancio di un avatar Bitmoji 3D più dettagliato apre nuove opportunità per la moda digitale, consentendo la realizzazione di capi 3D più realistici e creando un'esperienza più coinvolgente. I Bitmoji, con quasi 1,7 miliardi di avatar creati a livello globale, sono diventati parte integrante della vita degli Snapchatter. Negli Stati Uniti, l'85% della popolazione di età compresa tra i 13 e i 24 anni possiede un avatar Bitmoji, mentre il 74% degli Snapchatter veste i propri avatar con gli stessi brand che indossa nella vita reale.

DRESSX debutta nella moda Bitmoji con una collezione composta da 32 articoli che comprende look esclusivi per Snapchat, tra cui felpe e tute firmate DRESSX, crop top alla moda, giacche colorate, jeans ricamati e alcuni degli articoli più popolari della collezione di moda digitale del marchio. Gli Snapchatter potranno sbloccare i look DRESSX utilizzando gli Snap Token, mentre alcuni articoli saranno disponibili gratuitamente.

Importanti brand come The North Face, New Balance, UGG, Adidas, Marvel, F1 e il marchio di lusso Valentino Garavani sono presenti in Bitmoji. DRESSX è entusiasta di unirsi a questa stimata cerchia, presentando la sua prima collezione di moda per Bitmoji, con numerose novità previste nel corso dell'anno.