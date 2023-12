Ragazzi-madre: L’Iliade - Un Viaggio Intimo nella Vita e nell'Arte di Achille Lauro

La stagione delle festività si riempie di regali speciali, e per gli appassionati di musica e intrattenimento, c'è un dono straordinario in arrivo. Prime Video ha rivelato il teaser trailer e il poster di "Ragazzi-madre: L’Iliade", il docufilm dedicato al talentuoso Achille Lauro. A partire dal 14 dicembre 2023, il docufilm sarà disponibile in esclusiva su Prime Video, offrendo uno sguardo unico sulla vita e la carriera di questo iconico artista.

Achille Lauro, emerso come una delle figure più popolari e apprezzate degli ultimi anni, ha conquistato il cuore del pubblico con brani di successo come "Rolls Royce" e "Me ne frego". "Ragazzi-madre: L’Iliade" ci guiderà attraverso dieci anni di carriera, un'epica battaglia nella strada che ha portato Achille Lauro dalla periferia romana, dove è cresciuto come ragazzo-madre di amici e figli di nessuno, all'attuale successo come imprenditore e icona dello spettacolo.

Il docufilm, diretto dallo stesso Achille Lauro e prodotto da De Marinis Group, offre un viaggio ambizioso che va dal nulla al successo, rivelando il dietro le quinte del percorso artistico e personale dell'artista. "Ragazzi-madre: L’Iliade" si unisce all'ampio catalogo di Prime Video, arricchendo l'offerta di intrattenimento disponibile per i clienti Amazon Prime in Italia.

Il teaser trailer promette di svelare dettagli senza precedenti sulla vita di Achille Lauro, dalle sue radici nella periferia romana fino ai successi che hanno segnato la sua carriera, come il recente singolo "Stupidi Ragazzi". Con un costo di €49,90/anno o €4,99/mese, gli abbonati Amazon Prime in Italia avranno accesso a "Ragazzi-madre: L’Iliade" insieme a migliaia di altri film e serie, tra cui produzioni italiane originali e titoli internazionali di grande successo.

Prime Video continua a offrire intrattenimento di qualità, e "Ragazzi-madre: L’Iliade" promette di essere un'aggiunta imperdibile al vasto repertorio di contenuti disponibili sulla piattaforma di streaming. Non perdete l'occasione di immergervi nell'intima storia di Achille Lauro, disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 14 dicembre 2023.

Altre News per: ragazzimadrel’iliadeviaggiointimonellavita