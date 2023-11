La notizia incredibile sul post concerto di Madonna in Italia | la festa con Achille Lauro e Rocco Siffredi!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Sta facendo il giro del mondo ladell'ritorno di, la regina del pop, dopo un periodo di pausa forzata. Non solo ha stupito tutti con il suo recupero dopo il ricovero, ma ha deciso di tornare in grande stile, scegliendo l'per due concerti straordinari e per partecipare a due feste scatenate nel cuore di Milano., un ritorno in grande stile Dopo aver riempito il Mediolanum Forum di Milano per due concerti da tutto esaurito,ha voluto festeggiare il suo successono con un party straordinario nella vivace città milanese. Ma non solo, la regina del pop ha deciso di lasciare da parte la serietà per immergersi nel cuore della, circondata da numerosi personaggi VIP ...