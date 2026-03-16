Achille Lauro incontra i ragazzi feriti nell'incendio di Crans-Montana al Niguarda

Achille Lauro incontra a Milano i ragazzi feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. Dopo la dedica a Sanremo con la canzone Perdutamente, il cantante ha visitato i giovani ricoverati al Niguarda portando un momento di vicinanza anche alle famiglie.

Achille Lauro ha incontrato all’ospedale Niguarda di Milano i giovani rimasti feriti nell’incendio avvenuto a Capodanno a Crans-Montana. La visita arriva dopo la dedica fatta dal cantante sul palco del Festival di Sanremo, quando aveva eseguito il brano “Perdutamente” pensando ai ragazzi coinvolti nella tragedia.

La canzone aveva un significato particolare per Achille Barosi, una delle vittime del rogo. Il giovane la cantava spesso insieme alla madre e proprio quelle note hanno accompagnato il suo funerale, diventando un simbolo del ricordo e del dolore per la famiglia e gli amici.

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Dopo l’esibizione a Sanremo, i ragazzi sopravvissuti e ancora in cura avevano espresso un desiderio preciso: incontrare il cantante. Lauro ha accolto la richiesta e si è presentato in reparto per passare del tempo con loro, parlando e condividendo qualche momento lontano dalla routine dell’ospedale.

L’incontro è stato raccontato sui social dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che ha pubblicato alcune immagini della visita. Secondo l’assessore, il cantante ha portato un momento di serenità ai giovani che stanno affrontando il percorso di cura dopo l’incendio.

Durante la giornata Lauro ha incontrato anche alcuni ragazzi già dimessi e diversi genitori, compresi quelli di chi non è sopravvissuto al rogo. Bertolaso ha inoltre ringraziato Carlo Conti per il supporto nell’organizzazione dell’incontro tra il cantante e i giovani ricoverati.