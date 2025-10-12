Amici 2025: Gigi D'Alessio e Achille Lauro ospiti speciali nella puntata di domenica 12 ottobre

Oggi, domenica 12 ottobre, alle ore 14 su Canale 5, torna “Amici”, il talent show di Maria De Filippi che continua a dominare il pomeriggio televisivo con musica, emozioni e giovani talenti pronti a mettersi in gioco.

La puntata di oggi sarà ricca di ospiti e momenti imperdibili. A giudicare la gara di canto arriverà Gigi D’Alessio, tra i cantautori più amati in Italia e da anni protagonista assoluto della scena musicale nazionale. La giuria di ballo sarà invece affidata a Oriella Dorella, étoile della Scala di Milano e icona internazionale della danza.

Il palco di Amici accoglierà anche due grandi nomi della musica italiana. Fabrizio Moro presenterà in anteprima il nuovo brano “Non ho paura di niente”, mentre Achille Lauro si esibirà con il suo ultimo singolo “Senza una stupida storia”, promettendo uno show intenso e carico di energia.

Tra le sfide più attese, quella di Anna, giovane ballerina che sarà valutata dalla coreografa Maura Paparo. Spazio anche a un momento dedicato alla solidarietà con Giorgio Meneschincheri, medico e docente del Policlinico Gemelli di Roma, ideatore del progetto Tennis&Friends, ospite speciale della puntata.

Con la regia di Andrea Vicario e la produzione esecutiva di Paola Di Gesu, il programma continua a celebrare il talento delle nuove generazioni, unendo spettacolo, emozione e grandi protagonisti della musica italiana.