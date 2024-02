SCOPRI WELCOME TO PARADIZE IN 60 SECONDI

NACON ed Eko Software sono lieti di svelare il loro nuovo trailer che presenta Welcome to ParadiZe in 60 secondi. Attualmente disponibile per il preordine per PC e console, è disponibile anche una demo giocabile di questo gioco che unisce combattimento, crafting e gioco di ruolo, il tutto ambientato in un folle mondo aperto, accessibile su Steam fino al 12 febbraio 2024.





Welcome to ParadiZe in 60 Seconds: https://youtu.be/_Fk48rMuU-8







Se non hai ancora visto o giocato a Welcome to ParadiZe, questo nuovo trailer e un breve riassunto ti indurranno a dare un'occhiata alla demo giocabile disponibile su Steam! Nei panni di un sopravvissuto all'apocalisse che cerca solo una vita tranquilla e una bella vista dalla sua sedia a dondolo, ti stabilirai a ParadiZe, un'oasi di pace risparmiata dall'invasione degli zombi, secondo tutta la pubblicità ingannevole che ne canta le lodi! Per ovvi motivi di trama, ciò che in realtà trovi è una città nel caos, invasa dagli zombi!

Fatti strada attraverso le orde senza cervello di morti viventi e usa tutto ciò che trovi lungo la strada per evitare di diventare un aperitivo. Crea le tue armi e armature, potenziale e recluta il tuo esercito di zombot, zombi che puoi controllare grazie all'incredibile tecnologia dei caschi da hacker Tusk Group!

Aumenta le tue possibilità di sopravvivenza utilizzando l'albero dei talenti completo, attraverso il quale puoi padroneggiare le tue abilità di combattimento, sopravvivenza o hacking! Metti al lavoro i tuoi zombot costruendo, correndo e difendendo il tuo accampamento.

E se vuoi compagnia mentre esplori i numerosi ambienti di ParadiZe, tutto ciò di cui hai bisogno è invitare i tuoi amici a condividere tutta l'avventura in modalità cooperativa, in una squadra fino a 4 giocatori online. Approfitta dello Steam Next Fest, che durerà fino al 12 febbraio 2024, per dare un'occhiata al primo capitolo di Welcome to ParadiZe in modalità solista o duo su PC.