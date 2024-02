WELCOME TO PARADIZE MULTIPLAYER

PERCHÉ NON ESPLORARE IL MONDO DI WELCOME IN PARADIZE CON UN PICCOLO AIUTO DAI TUOI AMICI?

NACON ed Eko Software sono lieti di presentare un nuovo trailer del loro gioco multiplayer Welcome to ParadiZe. Attualmente disponibile per il preordine per PC e console, il gioco che combina sopravvivenza, combattimento, creazione e gioco di ruolo, il tutto ambientato in un folle mondo aperto, sarà pubblicato il 29 febbraio 2024 per PlayStation5, Xbox Series X|S e PC.In ParadiZe non sei mai solo. Anche se i tuoi zombot sono sempre lì a prendersi cura di te, i loro rozzi grugniti non sono di grande utilità quando si tratta di conversazione. Ma i tuoi amici saranno entusiasti di accompagnarti nella tua avventura! Il vecchio adagio “più siamo, meglio è” si applica sicuramente, così come “la sicurezza è numerica”, tenendo presente che la salute mentale degli abitanti di ParadiZe è una questione onnipresente. Benvenuto in ParadiZe ti offre ogni possibile configurazione. Puoi trascorrere l'intera avventura da solo, in modalità cooperativa o fare squadra lungo il percorso. Anche se i tuoi compagni più instabili dovessero abbandonarti proprio quando il gioco si fa più duro, potresti comunque continuare ad andare avanti spavaldo, imperterrito.ParadiZe ha spazio per tutti. Tre dei tuoi amici possono unirsi a te online e sviluppare i propri personaggi aiutandoti nelle tue missioni, senza che ciò influisca sulla progressione delle loro storie personali. Dividi strategicamente i compiti assegnando i ruoli ai tuoi compagni. Usare il cecchino, affrontare il nemico corpo a corpo, curare gli alleati o schierare gli zombot sono solo alcune delle numerose opzioni di lavoro di squadra tra gli avventurieri! A livello locale, puoi collaborare in coppia su un unico schermo.