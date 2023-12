Suicide Squad: Kill the Justice League, nuovo trailer

Il nuovo trailer porta sotto i riflettori i supereroi DC corrotti





Warner Bros. Games e DC hanno presentato durante i Game Awards 2023 un nuovo trailer del prossimo sparatutto d'azione in terza persona di Rocksteady Studios,Suicide Squad: Kill the Justice League. Il video porta sotto i riflettori la minaccia nemica emergente che ha divorato Metropolis: con la Justice League corrotta (Batman, Green Lantern, Flash eSuperman) governata da Brainiac e la città assediata da forze aliene ostili, Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e King Shark devono unirsi e affrontare una missione impossibile per salvare la Terra e mettere fuori gioco i più grandi supereroi DC del mondo.

Trovi il trailer a questo link: https://youtu.be/en0HMVBudaM

Suicide Squad: Kill the Justice League è uno sparatutto d'azione-avventura in terza persona originale e innovativo, sviluppato da Rocksteady Studios, creatori della serie campione d’incassi diBatman: Arkham. Al suo interno, i giocatori vestono i panni di Harley Quinn (alias dott.ssa Harleen Quinzel),Deadshot (alias Floyd Lawton), Capitan Boomerang (alias Digger Harkness) eKing Shark (alias Nanaue), per affrontare una missione impossibile attraverso Metropolis per salvare la Terra e sconfiggerei più grandi supereroi DC del mondo, la Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile in tutto il mondo il 2 febbraio 2024, per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store) e può già essere prenotato per tutte le piattaforme di lancio. Per saperne di più, visitaSuicideSquadGame.com o partecipa alle conversazioni della community su Twitter (SuicideSquadRS), Instagram (SuicideSquadRS), YouTube (SuicideSquadRS), Twitch (Rocksteady), Facebook (SuicideSquadRocksteady) e Discord (SuicideSquadRS).

