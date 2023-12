PROVA GRATIS PRINCE OF PERSIA: THE LOST CROWN DALL'11 GENNAIO

Una Demo Giocabile Gratuita Sarà Disponibile Prima dell'Uscita del Gioco.



Durante i Game Awards, Ubisoft ha annunciato che una demo gratuita di Prince of Persia™: The Lost Crown, sarà disponibile a partire dall'11 gennaio. Insieme all’annuncio è stato rilasciato anche l'esclusivo Story trailer, che permetterà ai giocatori di conoscere meglio l'emozionante storia del gioco.La demo gratuita permetterà ai giocatori di provare da soli il prossimo gioco platform d'azione e avventura ambientato in un mitologico mondo persiano, creato da Ubisoft Montpellier. Questa demo personalizzata offre un primo assaggio dell'epico viaggio che ti attende in Prince of Persia: The Lost Crown. Sarà disponibile in formato digitale su Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One, nonché su Windows PC attraverso l'Epic Games Store e l'Ubisoft Store.Ubisoft ha anche condiviso lo Story Trailer di Prince of Persia™: The Lost Crown che mostra un'anticipazione della ricca narrazione, offrendo scorci delle sfide, dei misteri e degli incontri epici che il protagonista Sargon dovrà affrontare nella sua avventura mitologica attraverso la Persia.Ispirato dal genere Metroidvania, Prince of Persia™: The Lost Crown ti permette di esplorare il mondo del gioco al tuo ritmo. Dalla maestosa Cittadella della Conoscenza ai paesaggi colorati della Foresta autunnale, scoprirai una varietà di ambienti ispirati alla mitologia persiana. Acquisendo nuovi poteri del tempo, sbloccando abilità uniche e combinandole in combattimento, Sargon si addentrerà progressivamente nel Monte Qaf, risolvendo enigmi, trovando segreti e completando emozionanti missioni secondarie.L'iconico gioco platform d'azione e avventura ambientato nel mitologico mondo persiano, Prince of Persia™: The Lost Crown uscirà il 18 gennaio 2024 al prezzo suggerito di 49,99€ per la Standard Edition e 59,99€ per la Deluxe Edition su Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One, Amazon Luna e Windows PC attraverso Epic Games Store e Ubisoft Store. I giocatori possono abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Xbox e Amazon Luna e giocare il primo giorno. Acquistando la Deluxe Edition, i giocatori potranno accedere al gioco prima, a partire dal 15 gennaio.

