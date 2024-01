PROVA GRATIS PRINCE OF PERSIA: THE LOST CROWN

La Demo Giocabile gratuita è disponibile per tutti.

Ubisoft annuncia che la demo di Prince of Persia: The Lost Crown è disponibile. La demo gratuita permetterà ai giocatori di provare il prossimo gioco platform d'azione e avventura ambientato in un mitologico mondo persiano, creato da Ubisoft Montpellier.

Questa demo personalizzata offre un primo assaggio dell'epico viaggio che li attende in Prince of Persia: The Lost Crown, prima di immergersi in profondità a Mont Qaf il 18 gennaio. Questa demo include sezioni accuratamente selezionate del gioco, con alcuni dei poteri temporali e degli amuleti, per mostrare le principali caratteristiche del gioco senza rovinarne la storia. Alcuni contenuti di questa demo potranno variare rispetto al gioco finale. È disponibile in formato digitale su Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One, nonché su PC Windows attraverso Epic Games Store e Ubisoft Store.

Il gioco completo uscirà il 18 gennaio 2024 al prezzo suggerito di 49,99 € su Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One, Amazon Luna e Windows PC attraverso Epic Games Store e Ubisoft Store. I giocatori possono anche abbonarsi a Ubisoft+ su PC, Xbox e Amazon Luna per giocare dal primo giorno. Acquistando la Deluxe Edition, i giocatori potranno accedere al gioco in anteprima, a partire dal 15 gennaio.