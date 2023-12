SVELATO TALES OF KENZERA

In memoria di suo padre, il fondatore dello studio Abubakar Salim crea il suo primo gioco in un regno mistico di ispirazione bantu, raccontando una storia sincera sul coraggio di trovare se stessi dopo una perdita.Guardail trailer di presentazione e preordina ora per ottenere i vantaggi del gioco e uno sconto del 10%.Oggi Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) e Surgent Studios hanno presentato Tales of Kenzera™: ZAU, un profondo platform d'azione e avventura single-player che offre una nuova prospettiva sull'esperienza di trovare speranza e coraggio dopo una perdita. Ispirato al fondatore di Surgent Studios e all'attore nominato ai BAFTA Abubakar Salim, che ha affrontato la perdita del padre e il loro profondo legame con i videogiochi, Tales of Kenzera: ZAU celebra il padre di Abubakar attraverso un platform d'azione e avventura in stile metroidvania, mostrando come la grandezza derivi dalla resilienza."Per molto tempo ho lottato per trovare un modo di comunicare il mio viaggio nel dolore. Ora sono in grado di farlo attraverso la storia di perdita, crescita e guarigione di Zau in Tales of Kenzera: ZAU mi sembra davvero giusto", ha dichiarato Abubakar Salim. "Per me i giochi sono il mezzo più potente per condividere le storie. Il mio defunto padre mi ha introdotto a questo mezzo e quale modo migliore di onorare lui, il nostro rapporto e il nostro amore se non attraverso questa esperienza? Sono estremamente grato e orgoglioso del team di creativi che ha contribuito a creare Surgent Studios e sono oltremodo entusiasta che EA Originals mi abbia dato la piattaforma e lo spazio per condividere questa storia".Pubblicato sotto l'etichetta EA Originals e sviluppato da Surgent Studios - uno studio di produzione transmediale fondato e guidato da Abubakar - Tales of Kenzera: ZAU invita i giocatori a calarsi nei panni di Zau, un eroe in lutto in missione per riportare l'amato padre dalla morsa della morte. Guidato da Kalunga, il Dio della Morte, Zau si fa strada attraverso mistici regni 2.5D per sfruttare i poteri cosmici dello sciamano guerriero. Tales of Kenzera: ZAU invita i giocatori a intraprendere un viaggio di guarigione spirituale, dove i momenti più difficili svelano chi si può veramente diventare. Il gioco uscirà il 23 aprile 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e EA app."Il principio fondante di EA Originals è quello di fornire mezzi e supporto ai talenti emergenti nello sviluppo di videogiochi, consentendo ai creativi di portare la loro narrazione audace e visionaria a un pubblico globale", ha dichiarato Jeff Gamon, direttore generale di EA Partners. "Il nostro entusiasmo per la visione toccante di Abu, che attinge alla storia della sua famiglia e alla millenaria mitologia bantu, ci ha spinto a sostenere e a credere in Surgent Studios fin dall'inizio, diversi anni fa. Il team di EA Originals è orgoglioso di sostenere Abu nel condividere con il mondo un'esperienza davvero indimenticabile e toccante".Svolgendosi nelle bellissime, ma infide, terre di Kenzera, Tales of Kenzera: ZAU si ispira ai racconti bantu, ricchi di una storia di caos e ordine, di memorie di antichi sciamani, spiriti sacri e creature affascinanti. I giocatori possono brandire ed espandere i poteri cosmici delle maschere del Sole e della Luna per sconfiggere gli spiriti inquieti in un combattimento ritmico; possono manipolare il tempo e cristallizzare i nemici usando i poteri della maschera della Luna, o lanciare lance infuocate con la maschera del Sole - il tutto in animazioni meticolosamente realizzate a mano. Sulle note dell'incantevole colonna sonora originale della pluripremiata compositrice Nainita Desai, la ricerca di Zau per diventare un degno guaritore spirituale si svolge in diversi ambienti unici e vibranti.Tales of Kenzera: ZAU uscirà il 23 aprile 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e EA app al prezzo di 19,99 dollari. I preordini sono già disponibili e includono due punti sciamano che sbloccano fino a due abilità nel gioco, la variante dell'effetto visivo della Benedizione di Kalunga e il fumetto digitale Tales of Kenzera: ZAU, il fumetto digitale di accompagnamento, Soulshifters, che approfondisce la ricca storia di Kenzera.

