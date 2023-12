Truffa al Lotto : Vincite misteriose tra parenti amici e tabaccai

Nel 2021, è emerso un caso di presunta Truffa al gioco del Lotto a Torino, dove alcuni tabaccai sono accusati di accumulare Vincite in modo non regolare. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha avviato l'inchiesta dopo anomalie riscontrate in un terminale di un tabaccaio, che mostrava numerose Vincite in breve tempo.

Secondo le accuse, il titolare del punto vendita avrebbe collaborato con familiari e amici per effettuare giocate non registrate. Quando si verificavano Vincite, il gruppo intascava il denaro senza versare le tasse ai Monopoli di Stato. In pratica, il tabaccaio avrebbe concordato con il suo circolo di persone fidate di stampare schedine senza registrarle, consentendo loro di incassare senza dichiarare le Vincite.

L'indagine ha rivelato che le giocate erano concentrate in un breve periodo, con Vincite iniziali da 6 o 7mila euro, poi salite a cifre più consistenti, tra 70 e 100mila euro. Dopo le prime Vincite, i Monopoli hanno revocato l'abilitazione al tabaccaio. Le autorità stanno ora cercando di rintracciare il denaro delle Vincite, e a inizio dicembre sono state perquisite le abitazioni delle persone coinvolte nella presunta Truffa.

Il quotidiano Repubblica ha intitolato: "Truffa dei tabaccai al Lotto, ecco come hanno accumulato centinaia di migliaia di euro in un lampo". Le indagini sono ancora in corso, poiché alcuni dettagli e prove raccolte non sono ancora completamente chiari.

Altre News per: truffalottovincitemisterioseparentiamicitabaccai