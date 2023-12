Torino | la grande truffa dei tabaccai al Lotto | «170 mila euro spariti»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 dicembre 2023) Un gioco di squadra e una corsa contro il tempo. Con l’obiettivo di incassare più soldi possibile e sparire. L’inchiesta della procura disue gioco delè nata nel 2021 dopo la segnalazione dell’Agenzia delle Dogane: da un terminale figuravano tante vincite in un periodo molto breve. Tutte provenivano dalla stessa tabaccheria in zona San Paolo. All’inizio gli investigatori avevano pensato a un metodo matematico per escogitare le combinazioni vincenti. Ma alla fine si è scoperto che si trattava di una tattica più semplice. Il titolare della ricevitoria si era infatti accordato con familiari e amici per stampare le schedine, ma senza registrare le giocate. Quando qualcuno vinceva, il gruppo conservava il denaro senza pagare ai Monopoli le somme dovute. L’edizione torinese di Repubblica spiega che le giocate ...