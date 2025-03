Maxi operazione contro la truffa al Servizio Sanitario Nazionale tra Napoli e Salerno: 70 indagati

Dalle prime ore di oggi, 11 marzo 2025, è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del NAS nelle province di Napoli e Salerno. Circa 300 militari stanno eseguendo un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP di Napoli su richiesta della Procura partenopea. L'operazione coinvolge 70 indagati, accusati di associazione per delinquere finalizzata al falso ideologico e materiale, corruzione e truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale.

I dettagli dell'operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa prevista per le 10:30 presso la Procura della Repubblica di Napoli.

