Lotto, cinquina da record a Napoli con vincite per oltre 16 milioni

La cinquina 9-19-34-43-90 ha fatto esplodere il Lotto sulla ruota di Napoli sabato scorso, con premi per 16,3 milioni a fronte di circa 12 milioni giocati. Un risultato raro che ha concentrato gran parte delle vincite in un’unica estrazione.

Sabato scorso la ruota di Napoli ha segnato un’estrazione destinata a restare negli archivi del Lotto. I numeri 9, 19, 34, 43 e 90 hanno distribuito vincite complessive pari a 16,3 milioni di euro, una quota che rappresenta quasi il 60% dei premi totali assegnati in tutta Italia nello stesso concorso.

A rendere il dato ancora più sorprendente è il confronto con le giocate. Nel concorso in questione sono stati puntati circa 12 milioni di euro, meno di quanto poi restituito in premi. Un caso raro, in cui il sistema del Lotto paga più di quanto incassato, evento che si verifica solo in circostanze eccezionali.

Sulla ruota partenopea il divario è stato ancora più marcato. Le vincite registrate sono risultate pari a circa 13 volte la somma giocata, mentre nel resto del Paese il rapporto medio si è fermato attorno a 2,5 volte.

L’estrazione ha concentrato gran parte dei premi proprio su Napoli. Nove delle dieci vincite più alte della giornata sono arrivate dalla stessa ruota, confermando una distribuzione fortemente sbilanciata e un risultato fuori dall’ordinario per il gioco del Lotto.