Super offerte Creative per il Natale

Creative Technology estende le offerte per i propri prodotti fino al 31 dicembre 2023.



Siete ancora in ritardo con i regali di Natale? Non sapete ancora cosa regalare? Volete un regalo tecnologico di qualità che vi faccia fare bella figura e che soprattutto non vi svuoti il portafogli?

Creative Technology attiva una serie di promozioni valide dal 7 al 20 dicembre 2023, con sconti che arrivano fino al 50% e spedizione gratis e omaggi.

Tutte le promozioni, ordinate per genere, sono disponibili al seguente indirizzo: https://it.creative.com/holiday/

