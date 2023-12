1 MILIARDO DI GIRI IN EA SPORTS F1 23

EA celebra la fine dell'entusiasmante stagione di Formula 1® 2023 e ripercorre l'Year on the Track in F1® 23. EA SPORTS™ ha esaminato i data in-game* che hanno rivelato le squadre, i piloti, le località e gli oggetti preferiti dai fan nel gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship. È stato un anno intenso per i giocatori di F1® 23, che hanno completato 73 milioni di gare, 1 miliardo di giri e corso ruota a ruota per 5,25 miliardi di chilometri.

Max Verstappen, il tre volte campione del mondo e ambassador di EA SPORTS, è il pilota più scelto e giocato, seguito dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e dall'ambassador di F1® 23 Charles Leclerc. Di conseguenza, la Red Bull è stata la squadra più popolare sulla griglia di partenza tra i giocatori, seguita da Mercedes e Scuderia Ferrari rispettivamente al secondo e terzo posto.

I data in-game hanno svelato che Bahrain, Melbourne e Austria sono le location preferite per le gare, in quanto i giocatori optano più per i tracciati tradizionali che per i circuiti su strada. Sono state attivate oltre 4,5 milioni di bandiere rosse, rendendo le gare più emozionanti e strategiche per i giocatori, e ci sono stati quasi 900 mila tentativi di Sfide Pro, in cui i fan hanno cercato di battere i giri veloci stabiliti da piloti attuali di F1.

"L'eccezionale performance di Max Verstappen e il dominio della Red Bull in pista hanno caratterizzato la stagione di quest'anno. È molto interessante vedere come questo si sia riflesso anche nel nostro gioco attraverso le scelte dei giocatori", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director at Codemasters. "È davvero gratificante essere testimoni dell’alto livello di coinvolgimento a livello globale per F1 23 e dell'accoglienza che è stata riservata a nuove funzionalità come le bandiere rosse e le Sfide Pro. Non vediamo l'ora di vivere un altro anno di competizioni ad alta velocità e di offrire esperienze ancora più coinvolgenti ai nostri giocatori appassionati di tutto il mondo."

Per maggiori informazioni su F1® 23, disponibile per PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e PC, tramite EA App, Epic Games Store e Steam.

