EA SPORTS F1 24 Patch v1.3

A partire da domani venerdì 7 giugno alle ore 12.00 italiane sarà disponibile su tutte le piattaforme la patch v1.3 di EA SPORTS F1 24. I cambiamenti apportati all'handling miglioreranno l’esperienza alla guida per tutti i giocatori. N.B. occorre essere connessi agli online services per ricevere gli aggiornamenti. Qui di seguito la dichiarazione rilasciata da Lee Mather, Senior Creative Director: “Quest'anno abbiamo apportato aggiornamenti significativi alla nostra tecnologia fisica per prepararci a progressi a lungo termine nella gestione. Come con qualsiasi nuovo sistema, continueremo a perfezionarlo ascoltando la nostra comunità, con ulteriori perfezionamenti durante il servizio dal vivo e oltre. Le modifiche miravano a calmare la parte anteriore della vettura offrendo un livello più realistico di aderenza e capacità di sterzata. Abbiamo anche apportato modifiche che aiuteranno la controllabilità dell'auto con l'acceleratore. Questi cambiamenti saranno più diffusi per i giocatori che utilizzano il volante e senza assist”.