RIVIVETE MOMENTI ICONICI DI EA SPORTS F1 24

Guardate il trailer della Stagione 2 QUI

EA presenterà il 24 luglio la seconda stagione* di contenuti per EA SPORTS F1 24, un gioco ufficiale FIA Formula One World Championship™. La Stagione 2 porta i giocatori a rivivere i momenti iconici della prima metà del 2024 visitando alcuni dei circuiti più storici del calendario con una serie di eventi insieme a Kick Sauber e Red Bull Racing. Saranno presenti nuove Sfide Pro, momenti della Carriera Sfida, Scenari di Gara e un Podium Pass rinnovato, permettendo ai giocatori di testare le loro abilità e vincere ricompense esclusive.

Nella Stagione 2, i fan possono sfidare la star delle corse Zhou Guanyu e l'ambassador di EA SPORTS Max Verstappen in emozionanti sfide Pro. Chi batterà il tempo di Zhou sul circuito internazionale di Shanghai sbloccherà il suo casco del FORMULA 1 CHINESE GRAND PRIX, mentre superando il tempo di Max all'Autodromo Nazionale Monza si otterrà un nuovo e molto presto ambito oggetto legato al campione del mondo in carica.

Saranno disponibili due importanti serie di eventi per i giocatori. I fan potranno rivivere le migliori prestazioni di Valtteri Bottas nella Serie di Eventi Kick Sauber, mentre la Serie di Eventi Red Bull li metterà nei panni di Max Verstappen mentre insegue il suo quarto titolo mondiale. Entrambe le serie offrono emozionanti Scenari di Gara, permettendo ai giocatori di ricreare momenti storici come la gara di casa di Zhou a Shanghai, la prima vittoria di Verstappen con la Red Bull in Spagna e la sua quarta vittoria consecutiva record nei Paesi Bassi. Maggiori dettagli sui timing di ciascun evento possono essere trovati qui .

"La Stagione 2 crea un entusiasmante mix di contenuti che permette ai giocatori di godersi l'emozionante azione di gara mentre rivivono momenti iconici della recente storia della Formula 1. Tornano anche le popolarissime Sfide Pro, per dare ai fan l'opportunità unica di testare le loro abilità e sperimentare il brivido di competere contro i migliori piloti del mondo in griglia," ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director for EA SPORTS F1 ® 24.

EA SPORTS F1® 24 è ora disponibile per PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One, e PC via EA App, Epic Games Store, e Steam.