CONTENUTI STAGIONALI GRATUITI DEL LIVE SERVICE DI EA SPORTS F1 24

Diventa uno dei 20 e celebra gli eroi moderni con la sfida dedicata a Charles Leclerc e la serie di eventi Aston Martin nella stagione 1

EA annuncia i piani dei live service e la strada da percorrere per EA SPORTS F1 24. Il gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship introduce diverse stagioni* di contenuti che celebrano il passato, il presente e il futuro di questo sport. Ogni stagione avrà un proprio tema, con emozionanti sfide in pista ispirate all'attuale stagione 2024 e alla ricca storia della F1 sotto forma di nuovi Scenari di gara, Sfida Carriera, Sfide Pro e un rinnovato Pass Podio.

La prima stagione, intitolata "Eroi del giorno d'oggi", introduce sfide ispirate a due dei migliori piloti di questo sport. Completando queste sfide, i fan otterranno ricompense esclusive come livree, tute da gara, emotes per il podio e altro ancora.

Disponibile fino al 28 giugno, la Challenge Career di Charles Leclerc offre ai giocatori una versione condensata della stagione 2024 con quattro episodi settimanali. Ogni episodio presenta tre gare uniche, consentendo ai fan di competere per ottenere i migliori risultati per il pilota monegasco. A luglio seguirà una serie di eventi Aston Martin dedicata, che celebrerà la storica carriera di Fernando Alonso. I giocatori avranno la possibilità di rivedere alcuni dei momenti più iconici dello spagnolo in pista e di sbloccare ulteriori ricompense.

Nuova in F1 24 e basata sulla popolarità di F1 World, la Fanzone offre ai giocatori più modi per essere coinvolti e mostrare il loro sostegno alle squadre preferite, ai piloti e altro ancora. I fan possono ora entrare in contatto con giocatori che la pensano come loro e raggiungere obiettivi individuali e comunitari per ottenere ricompense. Prima di ogni weekend di Gran Premio, i fan avranno l'opportunità di votare le sfide principali e di prevedere quali squadre otterranno il maggior numero di punti nella prossima gara reale, guadagnando punti per le loro Zone per aver anticipato con precisione i risultati.

"Abbiamo ridisegnato il nostro live service, offrendo ai fan più modi di entrare in contatto con l'esilarante mondo della Formula 1 e di connettersi con giocatori di tutto il mondo. Celebrando sia i piloti attuali che i momenti leggendari, vogliamo offrire un'esperienza più ricca che mantenga vivo il brivido della F1 tutto l'anno", ha dichiarato Lee Mather, Senior Creative Director di Codemasters.

F1® 24 è ora disponibile per PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One e PC tramite EA App, Epic Games Store e Steam. I giocatori che acquistano la Champions Edition riceveranno due nuove icone (James Hunt e Juan Pablo Montoya), 18.000 PitCoin e un F1 World Bumper Pack.