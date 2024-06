Street Fighter 6 si prepara a scendere in campo nel Cloud

In questo GFN Thursday non si scherza: gli utenti possono giocare all'iconico Street Fighter 6 di Capcom e a Xdefiant di Ubisoft nel cloud, titoli di successo che fanno parte dei 7 nuovi giochi aggiunti questa settimana .Inoltre, è disponibile per utenti una nuova reward . I nuovi utenti Ultimate e Priority di GeForce NOW potranno usufruire di tre mesi di abbonamento gratuiti al Pc Game Pass di Microsoft e giocare ai migliori giochi Xbox grazie alla potenza dei server NVIDIA GeForce RTX in cloud.Allacciate le scarpe da ginnastica virtuali, muovete i pollici e preparatevi a sfidarvi. Che siate Ryu, Chun-Li o il jolly Blanka, il campo di battaglia vi aspetta nel cloud in Street Fighter 6 . Poi unisciti alla battaglia in Xdefiant , l'attesissimo gioco shooter in prima persona free-to-play pieno di caos, fazioni e intensi scontri a fuoco. Date anche un’occhiata ai 7 giochi disponibili questa settimana:

Killer Klowns da Outer Space: The Game (Nuovo rilascio su Steam , 04/06)

Autopsy Simulator (Nuovo rilascio su Steam , 06/06)

Chornobyl Liquidators (Nuovo rilascio su Steam , 06/06)

Sneak Out (Nuovo rilascio su Steam , 06/06)

Fattoria insieme 2 ( Steam )

Street Fighter 6 ( Steam )

XDefiant (Ubisoft)