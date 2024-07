Le Superstar WWE si uniscono al roster di Street Fighter 6 a tempo limitato

Le Superstar WWE preferite dai fan si uniscono al roster dell'iconico Street Fighter 6 in un evento a tempo limitato con modalità di gioco esclusive, carte, ricompense e molto altro!

Direttamente da Metro City, l'iconico roster di STREET FIGHTER® 6 sta per unirsi alle Superstar WWE preferite dai fan in WWE® SuperCard*, il gioco di carte collezionabili di Cat Daddy Games, in arrivo dal 17 luglio al 15 agosto 2024. 13 carte con nuovi lottatori, tra cui Ryu, Juri, Luke e Chun-Li, e carte dedicate esclusivamente alle Superstar WWE Rey Mysterio, Xavier Woods e Zelina Vega, che diventano cosplayer dei loro personaggi preferiti di Street Fighter 6. I fan possono combattere attraverso modalità di gioco speciali per ottenere incredibili ricompense in questo evento a tempo limitato, che si terrà dal 15 luglio al 15 agosto.

Video online su YT all’indirizzo: https://youtu.be/9opiEyo0iCo

"Le serate di gioco a Street Fighter sono state un appuntamento fisso dello studio per decenni", ha dichiarato Harley Howe, Studio Manager di Cat Daddy Games. "Siamo estremamente entusiasti di accogliere questo franchise nel mondo di WWE SuperCard, sia da fan che da giocatori. Abbiamo fatto del nostro meglio per costruire un'esperienza che consentisse la fusione di entrambi i giochi e speriamo che tutti si divertano".

I giocatori potranno formare la loro squadra di Superstar WWE e leggende di Street Fighter 6 per affrontare la nuova modalità Torneo, combattendo tra i livelli per sbloccare nuovi lottatori. Si potrà inoltre affrontare la modalità Battaglia d'auto, con veicoli sempre più complicati per ottenere ulteriori ricompense.

Saranno inoltre disponibili all’interno del gioco offerte speciali, serie vincenti, pacchetti, dorsi per le carte ed equipaggiamenti. Infine, i giocatori che vinceranno tutte le sfide di questo evento a tempo limitato potranno abbracciare il Satsui no Hado per sbloccare una nuova potente carta Akuma in edizione limitata.