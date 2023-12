GTA ONLINE: GTA$ e RP doppi dalle missioni del Progetto Overthrow

Ocelot Pariah (sportiva) gratis

Felpa e pantaloncini Bleedin' Tasty, felpa e pantaloni della tuta con risvolti Cluckin' Bell

Probabilità aumentata di trovare diamanti nel caveau durante il Colpo al Casinò Diamond

Migliorie e modifiche per la sala giochi – 40% di sconto

Migliorie per super yacht e attico di lusso del casinò - 50% di sconto

Hangar – 40% di sconto

Migliorie e modifiche per hangar – 40% di sconto

Terminale operativo – 30% di sconto

Garage Eclipse Blvd – 30% di sconto

Principe Deveste Eight (supercar) – 30% di sconto

Coil Cyclone (supercar) – 40% di sconto

Lampadati Viseris (sportiva classica) – 40% di sconto

Enus Stafford (berlina) – 40% di sconto

Invetero Coquette D10 (sportiva) – 40% di sconto

Annis 300R (sportiva) – 30% di sconto

Grotti Visione (supercar) – 30% di sconto

Bravado Buffalo EVX (muscle car) – 20% di sconto

Benefactor LM87 (supercar) – 30% di sconto

Mammoth Streamer216 (aereo) – 30% di sconto

Unisciti a Charlie Reed e ai reietti ex militari dei Los Santos Angels per causare problemi alla Merryweather Security e guadagnarci alla grande. Partecipare al Progetto Overthrow ti frutterà ricompense doppie fino all'11 dicembreOttieni la livrea Galassia per il Mammoth AvengerGioca a GTA Online in qualsiasi momento da ora fino all'11 dicembre per ricevere la livrea Galassia per il Mammoth Avenger e oscurare il cielo con la tua fortezza volante.GTA$ e RP doppi in SumoIn questa classica modalità Competizione, colpisci, scontrati e schiantati per fare uscire gli avversari dall'area designata, cercando di sopravvivere fino allo scadere del tempo. Vincitori e perdenti otterranno GTA$ e RP doppi partecipando a Sumo.Veicolo da primo premio, veicoli dell'autosalone e altroSfida la sorte girando la ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond e prova a vincere il jackpot della settimana: Dinka Sugoi (sportiva).Auto di lusso : Benefactor LM87 (supercar, 30% di sconto) | Överflöd Entity MT (supercar)Premium Deluxe Motorsport : Penaud La Coureuse (sportiva) | Bravado Buffalo EVX (muscle car, 20% di sconto) | Annis 300R (sportiva, 30% di sconto) | Invetero Coquette D10 (sportiva, 40% di sconto) | Grotti Visione (supercar, 30% di sconto)Sfida del veicolo trofeo : piazzati nelle prime 2 posizioni della serie di gare dell'Autoraduno di LS per quattro giorni consecutivi e vinci la Dinka Postlude (coupé).Area di prova : prova la Lampadati Viseris (sportiva classica, 40% di sconto), la Enus Stafford (berlina, 40% di sconto) e la Coil Cyclone (supercar, 40% di sconto).Solo su PS5 e Xbox Series X|S : il veicolo premio di questa settimana è una versione pompata della Principe Deveste Eight (supercar, 30% di sconto). Mettiti al volante di qualsiasi veicolo idoneo alle modifiche di HSW e mettiti in mostra con la Prova a tempo HSW della settimana, un serrato sprint da East Vinewood a Vespucci Beach.GTA+Porta il tuo gioco su un altro livello con l'abbonamento GTA+ e riscatta i seguenti vantaggi fino all'11 dicembre:E molto altro ancora, tra cui un bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo la fatturazione mensile, l'accesso al Vinewood Car Club e altri vantaggi aggiornati mensilmente. Per i dettagli completi sui vantaggi, vai sul sito di GTA+ .SCONTISconti del Furgone delle armiMazza da baseball (gratis) | Mitra tattico | Carabina | Fucile di precisione | Cannone a rotaia | Empia devastatrice (30% di sconto) | Lanciamissili a ricerca (50% di sconto per gli abbonati GTA+) | Fucile pesante | Fucile militare | Pistola mitragliatrice | Tubi bomba | Granate | Gas lacrimogeno | Giubbotti antiproiettile

