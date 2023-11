Call of Duty arriva su GeForce NOW

Gli utenti potranno ora dilettarsi con i primi giochi di Activision in streaming su GeForce NOW



65 nuovi titoli in arrivo nel mese di dicembre

Un nuovo bundle insieme a Backbone per gli utenti Ultimate e Priority



Last Train Home (Nuovo rilascio su Steam, 28/11)

Gangs of Sherwood (Nuovo rilascio su Steam, 30/11)

SteamWorld Build (Nuovo rilascio su Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass,1/12)

Astrea: Six-Sided Oracles (Steam)

Call of Duty HQ, che include: Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone (Steam)

Galactic Civilizations IV (Steam)

Halls of Torment (Steam)

Kona II: Brume (Steam)

Laika: Aged Through Blood (Epic Games Store)

Pillars of Eternity (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

RESEARCH and DESTROY (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Roboquest (Epic Games Store)

StrangerZ (Steam)

Call of Duty è il primo franchise di Activision che si unisce alla libreria di GeForce NOW nell’ambito della partnership tra NVIDIA e Microsoft. Call of Duty: Modern Warfare III arriva sul cloud come nuovo gioco della serie insieme a Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone - tutti parte di Call of Duty HQ, un unico punto di accesso su GeForce NOW per entrare subito nel vivo dell’azione.Sono 65 i nuovi giochi che si uniranno nel cloud a dicembre, tra cui 37 giochi Xbox PC spettacolari, a partire da Age of Wonders 4, Control, Metro Exodus e molti altri ancora!Iniziate provando Steamworld Build di Thunderful Publishing, il cui giorno di lancio sarà il 1° dicembre, parte dei 15 nuovi giochi che saranno disponibili da questa settimana. È un ottimo gioco da provare su PC Game Pass e potrete farlo con il nostro bundle holiday di GeForce NOW grazie al quale i giocatori potranno ottenere 3 mesi gratis di PC Game Pass acquistando un abbonamento Ultimate di 6 mesi. Il regalo perfetto per te stesso o per il tuo amico gamer!Ecco i 15 nuovi titoli in arrivo questa settimana:Infine, a partire da oggi, Backbone e GeForce NOW offrono uno sconto del 30% sul controller Backbone One agli utenti Ultimate e Priority. Gli utenti che giocano in modalità gratuita potranno richiedere i loro premi a partire dalla prossima settimana. Assicuratevi di dare un’occhiata al portale dei premi per ottenere lo sconto, il controller Backbone One è un altro grande regalo che potete fare al giocatore della vostra vita per lo streaming in movimento!

