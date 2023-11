TEUFEL presenta Ultima 25 Active

Nuovi altoparlanti dal suono di qualità superiore

Audio leggendario e infinite possibilità: Bluetooth, TV, PC e Radio, in un unico elegante sistema audio





Con gli altoparlanti da scaffale ULTIMA 25 ACTIVE, Teufel presenta dei veri e propri tuttofare. Grazie alla tecnologia di amplificazione integrata, alla ricezione radio digitale e analogica, ai collegamenti diretti per televisori, computer, e all'ingresso AUX universale, le possibilità di utilizzo sono infinite. Dalla camera al salotto, ULTIMA 25 ACTIVE offre un suono amplificato grazie all’espansione tramite altoparlanti posteriori e subwoofer wireless.

Un design minimalista

L'ULTIMA 25 ACTIVE fornisce un suono stereo quasi ovunque. Gli altoparlanti sono ideali come impianto salvaspazio in tutti gli ambienti di casa, con ricezione musicale Bluetooth, assistente vocale o tramite collegamento a un giradischi preamplificato, oppure possono essere utilizzati senza dispositivi aggiuntivi. Gli ULTIMA 25 ACTIVE permettono anche la ricezione radio FM e DAB+ e la memorizzazione di 6 stazioni radio… Basterà premere il pulsante dei preferiti e il gioco è fatto!

TV-entertainer espandibile

Grazie al collegamento HDMI, gli ULTIMA 25 ACTIVE sono perfetti da posizionare ai lati della tv, si accendono insieme allo schermo e anche il volume può essere controllato direttamente tramite il telecomando. E per chi desidera un suono ancora più potente, basterà collegarli agli altoparlanti posteriori EFFEKT 2 ed EFFEKT e a diversi subwoofer wireless: la soluzione perfetta per un autentico sistema 4.0 o 4.1, senza cavi in vista.

Perfetti anche sulla scrivania

La scheda audio integrata, permette agli ULTIMA 25 ACTIVE di trovare posto anche nella postazione studio o lavoro, sulla scrivania di casa come potenziamento sonoro per PC o Mac. Collegati tramite USB-C, gli ULTIMA 25 ACTIVE sono riconosciuti direttamente come dispositivo audio.

Suono leggendario

Parte della leggendaria serie ULTIMA, gli ULTIMA 25 ACTIVE sono dotati del potente e iconico suono di ULTIMA. Immergersi nell'esperienza sonora sarà facilissimo con il sistema audio a 2 vie dal design elegante. Grazie al tweeter da 1 pollice e al driver medio-basso da 6,5 pollici, si può apprezzare ogni sfumatura del suono. L'amplificatore di ultima generazione, di classe D e ad alta efficienza, sprigiona una potenza totale di 100 watt RMS (2x 50 watt), garantendo un audio ricco e coinvolgente per trasformare ogni momento in un'esperienza musicale straordinaria





Facile, intuitivo e completo

Gli ULTIMA 25 ACTIVE offrono il massimo comfort anche attraverso il centro di comando audio di ultima generazione. Il controllo è letteralmente a portata di mano grazie ai pulsanti attivi sulla parte superiore del box, tramite cui è possibile regolare il volume, cambiare traccia o mettere in pausa la musica. E per chi preferisce il controllo da remoto, il telecomando incluso offre un'esperienza di gestione completa. Sarà infatti possibile selezionare le stazioni radio preferite, regolare la luminosità del display e assegnare pulsanti ai comandi più utilizzati.

Ma non è finita qui… Non sarà necessario nemmeno preoccuparsi della connessione - gli ULTIMA 25 ACTIVE si accendono automaticamente quando rilevano un segnale, trasformando ogni ascolto in un'esperienza sensazionale.

ULTIMA 25 ACTIVE in pillole:

Coppia di altoparlanti attivi da scaffale di prima classe: perfetti per musica, film e giochi

Collegamento diretto al televisore per l'audio TV, film e giochi (HDMI ARC/CEC, Toslink)

Scheda audio integrata per il funzionamento diretto su PC o Mac (USB C)

Collegamento AUX universale, ad esempio per giradischi preamplificati o assistenti vocali intelligenti di Amazon o Google (2x RCA)

Radio DAB+ e FM con 6 stazioni memorizzabili ciascuna

Potenza 2 x 50 Watt RMS per livelli elevati e senza distorsioni in ambienti fino a 30 m²

Bluetooth 5.0 con aptX® e AAC per lo streaming musicale da Spotify, Amazon Music, YouTube ecc., l'audio video viene trasmesso in modalità sincro labiale

Sistema a 2 vie con accordatura bilanciata, driver midrange in fibra di vetro con pahse plug per la riproduzione naturale di strumenti acustici, costruzione bass reflex per bassi profondi e precisi

Dynamore® Virtual Center per la migliore intelligibilità del parlato, regolazioni del suono, modalità Sound per bassi potenti anche a livelli bassi, modalità notturna, sveglia automatica da standby

Display OLED dimmerabile, comandi sull'altoparlante, touch slider, telecomando, collegamenti: HDMI ARC/CEC, Optical In, AUX, funzione scheda audio USB-C per PC/Mac

Espandibile con gli altoparlanti posteriori wireless Teufel EFFEKT ed EFFEKT 2 per un vero suono surround (Dolby Digital, Pro Logic II)

Connessione wireless diretta ai subwoofer Teufel per prestazioni dei bassi ancora maggiori

L'ULTIMA 25 ACTIVE viene consegnato con un cavo di collegamento lungo 3,5 metri, cover per gli altoparlanti rimovibili, antenna radio, piedini in gomma e telecomando.

ULTIMA 25 ACTIVE è disponibile nelle colorazioni bianca o nero nello store online di Teufel qui al prezzo di €549,99.

Inoltre, Teufel propone due interessanti pacchetti: l'ULTIMA 25 ACTIVE Club Edition – in cui gli altoparlanti sono accompagnati dal potente subwoofer T10 da 10 pollici – e L'ULTIMA 25 ACTIVE Surround “4.1 set”, dotato di subwoofer T10e di altoparlanti posteriori EFFEKT 2.

