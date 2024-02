Teufel presenta i nuovi subwoofer CONCEPT 8 e CONCEPT 12

Gli impianti audio per un'esperienza completa e coinvolgenteCon questi nuovi subwoofer, avrai tutti i bassi di cui hai bisogno per un suono surround

Cerchi bassi profondi? CONCEPT 8 e CONCEPT 12 di Teufel sono i subwoofer che fanno al caso tuo! Oltre ai potenti woofer, questi subwoofer includono anche un amplificatore 5.1 integrato, connessioni complete e un elemento di controllo. Per collegare gli altoparlanti compatibili – ad esempio i modelli Teufel CONSONO 25, CONSONO 35 e ULTIMA 20 - basta utilizzare i cavi degli altoparlanti in dotazione. Collega semplicemente la TV o il PC e goditi un ricco suono surround, sia nel salotto che sul tuo PC da gioco.







Bassi per tutti!



I nuovi subwoofer attivi Teufel CONCEPT offrono bassi perfetti per 5 altoparlanti satellite di piccole e medie dimensioni. Questi si collegano direttamente al subwoofer, proprio come per il televisore o il PC. Grazie a due diverse dimensioni e a una vasta gamma di set di altoparlanti, è possibile trovare soluzioni audio ottimali per ogni ambiente, che sia una piccola sala giochi o un ampio soggiorno. Il modello CONCEPT 8 presenta un driver verso il basso (downfire) con un diametro da 20 centimetri, che raggiunge una frequenza di 33 Hz, offrendo bassi robusti e potenti. Mentre il CONCEPT 12, dotato di una membrana dei bassi frontale da 30 centimetri (frontfire), offre prestazioni ancora più elevate con bassi profondi fino a 22 Hz. Oltre alle configurazioni 5.1, entrambi i subwoofer supportano anche arrangiamenti stereo classici con solo due satelliti (2.1).







Suono surround per tutti!



Con l'avvio della serie CONCEPT, Teufel riesce ad offrire così interessanti set di prodotti, includendo l'ultracompatto CONSONO 25, il versatile CONSONO 35 e i potenti altoparlanti ULTIMA 20. Ogni subwoofer della serie CONCEPT è accompagnato da un cavo lungo 25 metri, che consente di personalizzare la lunghezza in base alle esigenze. Tutte le funzioni cruciali sono facilmente accessibili direttamente sulla parte superiore del subwoofer, rendendo l'operatività comoda anche se il dispositivo è posizionato sotto una scrivania. In alternativa, è possibile gestire il subwoofer tramite il telecomando dato in dotazione.







Connessione per tutti!



Entrambi i subwoofer sono in grado di ricevere segnali da telefoni cellulari e altre fonti tramite Bluetooth, oltre ad offrire una porta USB-C e una scheda audio integrata per il collegamento diretto a un Mac o PC. L’ideale è collegare i televisori tramite HDMI per inviare tutti i segnali audio al subwoofer attraverso l'Audio Return Channel (ARC), indipendentemente dalla sorgente. I subwoofer CONCEPT, insieme ai televisori e ad altri device HDMI compatibili, possono scambiare segnali di controllo tramite la stessa connessione. Di conseguenza, l'impianto audio si accende automaticamente insieme al televisore e il volume può essere comodamente regolato utilizzando il telecomando del televisore. Inoltre, entrambi i modelli CONCEPT dispongono di ingressi RCA stereo, ottici digitali e analogici.





CONCEPT 8 e CONCEPT 12 in pillole:

Subwoofer multicanale 5.1 CONCEPT 8 e CONCEPT 12

Amplificatore integrato con Bluetooth 5.0 con Qualcomm aptX e AAC, HDMI che suporta ARC/CEC

Supportano Dolby Digital e Pro Logic 2, CONCEPT 12 supporta anche DTS Surround

Tecnologia Dynamore amplia il panorama stereo per un sviluppo sonoro impressionante

Connessioni: 2x HDMI (1x CEC, 1x ARC), Optical-In, USB-C 5.1 (scheda audio), stereo Cinch-In

Uscite per cinque altoparlanti satellite e 35 watt di potenza in uscita per canale

CONCEPT 8: 120 Watt con subwoofer downfire da 8 pollici

CONCEPT 12: 150 Watt con subwoofer frontfire da 12 pollici e pannello degli altoparlanti rimovibile

Cavo per altoparlanti da 25 metri e telecomando inclusi

Funzionamento tramite panello touch con retroilluminazione e telecomando per un facile utilizzo alla scrivania

CONCEPT 8 e CONCEPT 12 sono ora disponibili nello store online Teufel, così come i set completi 2.1 e 5.1 elencati di seguito:

Set Concept 8:

Set Concept 12: prezzi