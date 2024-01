Teufel STEREO M 2: altoparlanti dal sound leggendario

Teufel presenta STEREO M 2:

i nuovi altoparlanti da scaffale per un sound leggendario La tecnologia di streaming incontra le migliori caratteristiche hi-fi in un unico sistema audio





La moderna tecnologia di streaming incontra le migliori caratteristiche hi-fi nella coppia di altoparlanti STEREO M 2 di Teufel. Gli speaker a 3 vie si collegano tra loro in modalità wireless e trasmettono musica tramite Airplay 2, Chromecast o direttamente dall’app di streaming Spotify. Grazie a TuneIn, anche gli appassionati di radio potranno scegliere le proprie stazioni preferite da ascoltare senza limiti.







Telaio coassiale per la massima precisione







Gli altoparlanti STEREO M dispongono ciascuno di una grande membrana wok dei bassi nella parte inferiore e di un telaio coassiale sviluppato da Teufel nella parte superiore. In quest'ultimo, il mid-range e il tweeter si fondono in un unico componente. Ciò consente di risparmiare spazio e garantisce un suono particolarmente preciso. Toni alti e medi vengono generati dallo stesso punto e percepiti quindi come una sorgente sonora puntiforme. Ciascun altoparlante ospita tre amplificatori digitali (uno per driver) con una potenza totale di 100 Watt (RMS). Grazie a queste grandiose prestazioni, STEREO M 2 può essere adatto anche a grandi ambienti.



In streaming per tutti!Con Airplay 2 e Chromecast, STEREO M 2 supporta i due sistemi di streaming più importanti e riproduce, quindi, tutti i contenuti di dispositivi Apple o Android – anche su più altoparlanti compatibili – in modo sincrono senza limiti in multiroom. Inoltre, gli altoparlanti sono disponibili direttamente nelle app dei più famosi servizi di streaming musicale come Spotify. Il servizio radio Internet TuneIn con migliaia di stazioni radio, completa l'ampio pacchetto di opzioni di streaming. Oltre alla WLAN, gli STEREO M 2 sono dotati anche di Bluetooth 5.0, ideale per connettere dispositivi a cui non si desidera consentire l'accesso alla rete.





Funzionamento intelligente

Oltre al controllo tramite app, le funzioni più importanti sono disponibili direttamente sul dispositivo. Il pannello di controllo si illumina quando ci si avvicina e dispone di pulsanti per la selezione della sorgente e tre preferiti. A questi ultimi viene assegnato uno streaming Spotify o una stazione radio TuneIn nell'app Teufel Home. Infine, la manopola centrale non solo regola il volume, ma anche la riproduzione/pausa e il passaggio alla traccia successiva/precedente.







Tecnologia intelligente

Gli STEREO M 2 sono degli altoparlanti wireless, ma dispongono anche delle classiche connessioni. Gli speaker ricevono l'audio dal televisore – in perfetta sincronizzazione labiale – tramite l'ingresso ottico. All'ingresso RCA stereo è possibile collegare tutti i tipi di lettori, come ad esempio giradischi preamplificati. In alternativa alla WLAN integrata, lo STEREO M 2 può essere collegato anche alla rete domestica attraverso un cavo Ethernet.







Flessibilità

Entrambi gli altoparlanti di cui si compone lo STEREO M 2,sono dotati di amplificatori; pertanto, richiedono un collegamento all'alimentazione elettrica. Ciò di cui invece non hanno bisogno è invece un collegamento via cavo tra loro.

"La trasmissione radio tra gli altoparlanti apre possibilità di installazione completamente nuove", spiega Dennis Bahrke, direttore Product Marketing & Partnerships di Teufel. A seconda dei gusti, gli STEREO M 2 possono essere discreti o più urban – rimuovendo le cover in tessuto e lasciando vedere i driver. Entrambe le varianti di colore – bianca e nera - sono dotate di finitura speciale con vernice levigante di alta qualità.







STEREO M 2 in pillole:

• Altoparlanti streaming attivi da scaffale di qualità premium con un suono stereo eccezionale per musica, film e giochi

• Streaming tramite Airplay 2, Chromecast, Spotify Connect

• Radio Internet TuneIn con migliaia di stazioni selezionabili nell'app Teufel Home • Bluetooth per la trasmissione diretta da tutti i dispositivi anche senza accesso alla rete • Sistema a 3 vie con telaio coassiale SCA come sorgente sonora puntiforme per una spazialità senza precedenti e un ampio sweet spot.

• Woofer wok a lunga gittata in Kevlar per medi aderenti e bassi profondi con elevata fedeltà degli impulsi

• Tecnologia DSP all'avanguardia con amplificatore di potenza classe D da 250 watt per un'elevata gestione della potenza e livelli fino a 109 dB SPL

• Connessioni: AUX (Stereo Cinch), Ethernet, WLAN, Optical In con sincronizzazione labiale quando si collega un televisore

• App Teufel Home per funzionalità aggiuntive come radio Internet tramite TuneIn, assegnazione dei pulsanti preferiti, impostazioni audio e di sistema

• La connessione wireless tra entrambi gli altoparlanti apre nuove opzioni di configurazione

• Multiroom: ascolta la musica in stanze diverse con altri dispositivi Airplay 2 o Chromecast

• Il sensore di prossimità sul pannello di controllo accende e spegne l'illuminazione • Per l’alloggiamento Teufel utilizza legno certificato FSC® e per le coperture degli altoparlanti fibre di tessuto riciclato

• Teufel offre supporti come Stand AC 7001 SP 2 e Staffa a parete per montaggio abbinati.





Gli STEREO M 2 sono ora disponibili a 999,99 euro nei colori bianco e nero nel webshop Teufel.