TEUFEL San Valentino: Amore alla prima nota

È iniziato il countdown per San Valentino e come ogni anno ci si domanda cosa regalare al proprio innamorato o alla propria innamorata per celebrare l’amore e rendere questa giornata speciale.





A San Valentino non ci sono regole, c’è chi lo ignora completamente, chi lo festeggia in grande stile, chi preferisce fare piccoli gesti romantici e infine c’è chi ama sorprendere la propria metà con un regalo su misura.

Perché non regalare quindi un prodotto da poter utilizzare quotidianamente per vivere le proprie giornate con il giusto ritmo?

Per gli amanti della musica e per i tech lovers, Teufel - azienda berlinese rinomata a livello internazionale per qualità sonora e design all’avanguardia - ha selezionato quattro regali d’amore perfetti per lei e per lui: dalle speaker BOOMSTER GO potenti e versatili, dagli impeccabili e colorati auricolari AIRY TWS, alle cuffie più sportive AIRY SPORTS, fino alle innovative cuffie a padiglione ZOLA.





PER LUI: