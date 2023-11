UEFA EURO 2024 ARRIVA SU EA SPORTS FC 24, FC MOBILE E FC ONLINE

UEFA EURO 2024 ARRIVA SU EA SPORTS FC 24, EA SPORTS FC MOBILE E EA SPORTS FC ONLINE NELL’ESTATE DEL 2024





Oggi, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha annunciato che UEFA EURO 2024 inviterà i giocatori di EA SPORTS FC 24, EA SPORTS FC Mobile e EA SPORTS FC Online a vivere il torneo con un aggiornamento gratuito in-game che arriverà nell’estate del 2024, portando il campionato più prestigioso d'Europa nel Gioco Più Bello del Mondo.

In concomitanza con l'inizio del torneo, UEFA EURO 2024 arriverà in-game come aggiornamento gratuito per tutti i giocatori di EA SPORTS FC 24 su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. I fan che giocheranno a EA SPORTS FC 24 entro il 16 gennaio 2024 riceveranno una delle più grandi star d'Europa come oggetto esclusivo e non scambiabile di Ultimate Team a partire dal 18 dicembre. Per EA SPORTS FC Mobile, i giocatori su dispositivi iOS e Android possono ottenere il loro oggetto UEFA EURO 2024 a partire da oggi.

L'oggetto UEFA EURO 2024 Ultimate Team dato ai tifosi e ai giocatori sarà caratterizzato da una delle sei star europee:

Jack Grealish - Inghilterra

Ousmane Dembélé - Francia

Federico Chiesa - Italia

Florian Wirtz - Germania

Virgil Van Djik - Olanda

Alvaro Morata - Spagna

Per ulteriori informazioni sull'esclusiva offerta per le vacanze UEFA EURO 2024 disponibile per i giocatori di EA SPORTS FC 24 e EA SPORTS FC Mobile, visitate EA.com

"È per noi un piacere annunciare che uno dei tornei di calcio più importanti della prossima estate sarà completamente integrato nei titoli di EA SPORTS FC", ha dichiarato David Jackson, Vice President of Brand for EA SPORTS FC. "Insieme ai nostri fantastici partner della UEFA, questi contenuti esclusivi degli Europei permetteranno a EA SPORTS di continuare a offrire ai nostri fan le esperienze calcistiche più autentiche e innovative".

"Siamo lieti di ampliare ulteriormente la nostra partnership con EA SPORTS, e di vedere UEFA EURO 2024 essere parte del gioco EA SPORTS FC™", ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketing Director. "UEFA EURO 2024 è uno dei tornei di calcio più animati ed emozionanti a livello globale e siamo entusiasti che la grande community di EA SPORTS FC 24 in tutto il mondo abbia la possibilità di partecipare al torneo in un ambiente di gioco così autentico. Non vediamo l'ora, nelle prossime settimane, di svelare ulteriori dettagli sul torneo di gioco competitivo eEURO".

EA SPORTS sarà la piattaforma ufficiale per il programma ufficiale di esports UEFA eEuro, un nuovissimo torneo che vedrà protagonisti i migliori giocatori europei di EA SPORTS FC, in rappresentanza delle squadre nazionali di calcio UEFA. eEuro sarà un torneo annuale con fasi di qualificazione che porteranno a una finale live, la prima delle quali si disputerà quest'estate; ulteriori aggiornamenti sulla struttura del torneo saranno annunciati a breve.

Unitevi al club in EA SPORTS FC 24 con l’arrivo in-game di UEFA EURO 2024, grazie alle offerte del Black Friday con sconti fino al 50% per le Edizioni Standard e Ultimate, ora disponibili nei negozi digitali per tutte le piattaforme.

EA SPORTS FC™ 24 è disponibile ora per PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch™. Scarica EA SPORTS FC Mobile su App Store e Google Play Store per avere Il Gioco Più Bello del Mondo a portata di mano.

