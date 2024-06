UEFA EURO 2024: SUBBUTEO RICREA LE NOTTI MAGICHE IN PUNTA DI DITO

Mancano pochi giorni alla partita inaugurale degli attesissimi UEFA EURO 2024, gli europei di calcio che animeranno l’estate del Vecchio Continente, con l’Italia di Spalletti pronta a difendere il titolo conquistato nel 2021. Mentre i top player si sfideranno sui campi di calcio tedeschi, i tifosi italiani potranno rivivere le famose “notti magiche” anche a casa grazie al Subbuteo, l’intramontabile gioco da tavolo distribuito da Rocco Giocattoli che simula il calcio in miniatura. Il Subbuteo era già uno dei passatempi preferiti dei giovani quando si disputò il primo Europeo nel 1960 in Francia. Un gioco ormai cult che riproduce fedelmente le sfide calcistiche con miniature dettagliate e che ha attraversato le generazioni mantenendo intatto il suo fascino sia sugli adulti che sui bambini. Le regole sin dall’inizio erano molto simili a quelle del calcio: i bambini potevano sognare di emulare le gesta dei propri beniamini in un’epoca in cui la televisione e i videogiochi non dominavano ancora il tempo libero. Ma l’avvento del digitale non ha scalfito la passione per il calcio da tavolo: ancora oggi la Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT) organizza Campionati Mondiali ed Europei di Subbuteo, in cui l’Italia è un’assoluta protagonista, vantando il palmarès più importante del globo. Al momento, proprio come la squadra capitanata da Donnarumma, la nazionale italiana di Subbuteo è Campione d’Europa in carica.

La linea di Subbuteo, distribuita da Rocco Giocattoli e in vendita in tutti i negozi di giocattoli e online, è ampia e variegata, pensata per offrire un’esperienza di gioco realistica e appassionante. Dal celebre Campo Astropitch, al quale aggiungere i Pannelli di Bordocampo per dare un tocco di realismo in più, al Set di Allenamento e palloni per affinare la propria tecnica, fino al recentissimo Set Arbitri con VAR, che dimostra come questo gioco storico si mantenga sempre al passo con i tempi. Insomma, c’è tutto l’occorrente per vivere appieno lo spirito del calcio e calarsi nell’atmosfera delle notti illuminate a giorno dalle stelle più brillanti d'Europa.Due invenzioni inglesi, il calcio prima e il Subbuteo poi, che l’Italia ha saputo valorizzare e dominare nel corso degli anni. Questa straordinaria tradizione, che coniuga innovazione e nostalgia, continuerà a riunire generazioni di tifosi e appassionati per continuare a sfidarsi in punta di dito, perché la magia del calcio può essere vissuta ovunque, anche attorno a un tavolo in compagnia di amici e parenti.