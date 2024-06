EA SPORTS PREVEDE CHE L'INGHILTERRA VINCERÀ LA UEFA EURO 2024

EA SPORTS ha annunciato l'INGHILTERRA come pronostico ufficiale per il vincitore della UEFA EURO 2024. Grazie all'avanzato motore Frostbite e alla tecnologia HyperMotionV, EA SPORTS FC 24 ha utilizzato la modalità Torneo ufficiale per creare oltre 100 simulazioni di tornei per prevedere chi si aggiudicherà il premio più ambito del calcio internazionale europeo.

EA SPORTS ha simulato l'intero torneo, dalla fase a gironi alla finale, e ha stabilito che l'INGHILTERRA, dopo 58 anni dall'ultima vittoria internazionale, alzerà il trofeo dopo il trionfo contro la GERMANIA, nazione ospitante, all'Olympiastadion di Berlino nella finale di UEFA EURO 2024 del 14 luglio.