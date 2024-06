EA SPORTS UEFA EURO 2024

I fan potranno scrivere il proprio capitolo della storia del calcio con l’aggiornamento gratuito di EA SPORTS FC 24, disponibile a partire da oggi, e su EA SPORTS FC™ Mobile dal 12 giugno.

Oggi Electronic Arts ha annunciato il Festival of Football Update per EA SPORTS FC 24 e EA SPORTS FC Mobile in vista del prossimo torneo UEFA EURO 2024. Con questo aggiornamento gratuito i fan possono vivere l'autentico torneo UEFA EURO 2024 e entrare nei panni delle 24 federazioni qualificate (ma non solo) su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e EA SPORTS FC Mobile. I giocatori possono guidare le loro nazioni verso la gloria europea, mentre i migliori giocatori del Gioco Più Bello del Mondo si affrontano per diventare Campioni d'Europa.

“Non potremmo essere più entusiasti di introdurre per la prima volta UEFA EURO 2024 nell'esperienza di EA SPORTS FC, un torneo che ogni anno porta emozioni, competizioni eccezionali e momenti da ricordare”, ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP and Group GM, EA SPORTS FC. “Con questo aggiornamento in-game, i fan potranno entrare a far parte della storia insieme ad alcuni dei migliori giocatori d'Europa, vivendo tutte le emozioni dell'esperienza di questa iconica competizione attraverso tutte le 24 federazioni e una varietà di kit e stadi realistici, una serie di modalità e molto altro ancora”.

EA SPORTS FC™ 24 porta i giocatori in campo in Germania con un'esperienza coinvolgente di UEFA EURO 2024™ che rispecchia i dettagli più realistici del torneo, dagli aggiornamenti dei kit delle squadre nazionali agli stadi, oltre alle star heads aggiornate per portare i volti dei migliori europei sul palcoscenico internazionale.

“Siamo lieti di annunciare l'inclusione di UEFA EURO 2024 all'interno di EA SPORTS FC e di vederlo in azione come parte delle prossime finali eEURO”, ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketing Director. “La portata globale di EA SPORTS FC consentirà a milioni di fan di entrare in contatto con il torneo e di viverlo come mai prima d'ora, guidando virtualmente la propria nazione preferita dalla fase a gironi fino agli incontri a eliminazione diretta”.

I giocatori possono guidare il proprio Paese, giocare come una stella della squadra nazionale a scelta o come giocatori personalizzati. Il torneo in-game offre una varietà di modalità per raggiungere la gloria: attraverso la modalità torneo per giocatore singolo, quella di calcio d'inizio o quella testa a testa contro gli amici online.

Nella modalità Guida la tua nazione , i fan possono entrare nel cuore di UEFA EURO 2024™ guidando la propria nazione alla vittoria, conquistando il torneo come un vero calciatore o con un giocatore personalizzato. Durante le fasi di gioco, i fan possono scegliere di affrontare il torneo nei panni di un giocatore, avendo l'opportunità di completare gli allenamenti per guadagnare PlayStyles, migliorando il proprio gioco durante il percorso verso il trofeo.

I giocatori possono anche sperimentare UEFA EURO 2024™ nella modalità Torneo per giocatore singolo che permette loro di scrivere (o riscrivere) il futuro della propria nazione. Scegliendo tra una delle 24 nazioni qualificate o un'altra nazione europea, i tifosi possono giocare a modo loro e arrivare alle eliminatorie.

Nella modalità Calcio d'inizio, i fan possono sfidarsi tra loro o giocare contro l'IA della CPU in un'autentica esperienza di torneo, scegliendo tra le partite della fase a gironi o del turno a eliminazione diretta, comprese le “partite del giorno” aggiornate che rispecchiano gli incontri autentici del torneo.

Anche gli amici possono sfidarsi e vivere l'emozione del torneo UEFA EURO 2024™ con veri e propri incontri autentici nella modalità Amichevoli online.

Un nuovissimo set di “Sfide” permetterà ai fan di vivere UEFA EURO 2024 guadagnando ricompense che potranno essere sbloccate/utilizzate in Football Ultimate Team, Club, Carriera giocatore e Carriera manager.

I giocatori possono inoltre divertirsi con i contenuti di UEFA EURO 2024™ in Football Ultimate Team, con una serie di campagne a tema che ruotano attorno ai momenti live in Germania. Queste campagne celebrano i giocatori pronti a guidare le loro nazioni sulla via della gloria, le star emergenti durante le fasi a gironi e quelle che hanno invece brillato nei tornei passati, oltre ai migliori giocatori di tutto il mese, mentre il festival del calcio porta con sé emozioni e oggetti giocatore aggiornati in Football Ultimate Team.

UEFA EURO 2024™ arriverà anche su EA SPORTS FC Mobile dal 12 giugno al 25 luglio, con un Evento In-Game durante il quale gli utenti potranno vivere la campagna completa con tutti i 24 paesi qualificati e partecipare a Key Match, un modo nuovo di disputare alcuni match reali di UEFA EURO 2024. EA SPORTS FC Mobile offrirà anche la modalità Torneo per giocare partite PvE, sottolineando l'autenticità del gioco con due stadi, bandiere e striscioni delle squadre nazionali, broadcasts e la canzone di UEFA EURO 2024.

Guardate il trailer ufficiale del gameplay di UEFA EURO 2024 in EA SPORTS FC qui.