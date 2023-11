Sociable Soccer 24 disponibile su Steam

l primo gioco di calcio arcade con licenza FIFPro debutta finalmente su PC



Tower Studios è fiera di annunciare che la serie Sociable Soccer è finalmente pronta a oltrepassare la linea bianca su PC e console per mostrare i suoi passaggi millimetrici, tackle in scivolata e pallonetti a fil di palo ai giocatori di tutto il mondo.



L'entusiasmo e l'emozione di Jon Hare (designer britannico di Sociable Soccer 24 e dell'amatissima serie Sensible Soccer ) sono palesi mentre accompagna la sua nuova promessa a bordo campo.



"Forse siamo stati pazzi a mescolare 13.000 calciatori professionisti con licenza a un gameplay classico in stile arcade e una presentazione alla Fortnite", ha detto Hare, "ma siamo sempre stati convinti che ci fosse mercato per un tipo diverso di giochi di calcio d'azione su licenza".



"Le simulazioni di calcio di EA e Konami saranno anche visivamente splendide, ma pure noiose e ripetitive. Il nostro gioco è diverso, e vuole rappresentare il cambio della guardia nel mondo dei giochi di calcio, ora che FIFA Soccer non c'è più. I videogiochi dovrebbero essere soprattutto divertimento e svago, e da grandi appassionati di calcio, siamo certi di aver bilanciato in modo perfetto l'intensa competitività del vero mondo sportivo, la leggerezza delle rivalità tra amici e un gameplay estremamente appassionante in cui il giocatore ha sempre il controllo".



Sociable Soccer 24 è ora disponibile su Steam al prezzo di 29,99 € / 24,99 £ / 29,99 $, e la versione fisica del gioco potrà essere acquistata presso altri punti vendita all'inizio dell'anno prossimo.



Nel frattempo, il publisher, Tower Studios, ha promesso una copia gratuita del gioco a tutti coloro che hanno comprato la versione early access di Sociable Soccer su Steam. Le date di uscita delle versioni per console saranno annunciate a breve.



Link di Steam : https://store. steampowered.com/app/1914290/ Sociable_Soccer_24/



Trailer di lancio di Sociable Soccer 24: https://www.youtube.com/watch? v=Th78W-GPcKA&ab_channel= SocievoleCalcio









