Sociable Soccer 24 v1.2 - Patch del giorno

Sociable Soccer 24, il gioco di calcio Steam con licenza FIFPRO di Tower Studios, ha rilasciato l'ultima di una serie di patch guidate dalla community volte a ottimizzare il gameplay alla perfezione e ad aggiungere un po' di umanità al campo di gioco.

Jon Hare di Tower Studios, e precedentemente Sensible Software, sa una o due cose su come perfezionare un motore di calcio finché non brilla. “I giochi di calcio sono organici e con ogni patch, aggiornamento e stagione creiamo un'esperienza migliore per il giocatore con Sociable Soccer. La nostra nuova "Patch del giorno" offre miglioramenti significativi, in particolare a controlli, intelligenza artificiale e portieri”:

"Aftertouch" migliorato che conferisce più potenza e flessibilità ai colpi.

I portieri ora possono lanciare la palla sopra la traversa e attorno al palo.

L'intelligenza artificiale fa passare le diapositive e le intestazioni in maniera più varia.

I portieri obbediscono alla regola del retropassaggio e non si allontanano dall'area di rigore.

I tiri dal fondo dell'IA e i piegamenti della palla sono molto più vari.

Logica di intestazione e deviazione rielaborata sia per il giocatore che per la CPU.

Migliorate le distanze dalla linea di porta per i giocatori CPU.

Il giocatore ha un maggiore controllo sulla direzione del placcaggio in scivolata.

Miglioramenti delle distanze dalla linea di porta dell'IA e delle animazioni inattive.

Una nuova e enorme varietà di gameplay emergente in campo.

Nel frattempo intorno al campo le reti delle porte sono state sottoposte a miglioramenti strutturali e agli altoparlanti, agli striscioni e ai cartelloni è stato applicato “amore”. I cartelloni virtuali intorno al campo stanno ora promuovendo con orgoglio due enti di beneficenza guidati dall'industria dei giochi britannica, Planet Play e Safe in our World.

“Il calcio è sempre stato un ottimo modo per diffondere il messaggio su questioni importanti, quindi è bello vedere Sociable Soccer 24 seguire questa tradizione e fornire indicazioni chiave per il nostro ente di beneficenza per la salute mentale dei videogiochi Safe In Our World, per aiutare direttamente il suo giocatori”, afferma il presidente e co-fondatore, Leo Zullo. Rhea Loucas, fondatrice dell'organizzazione benefica ambientale Planet Play, ha aggiunto: "È bello vedere Sociable Soccer 24 incorporare il nostro messaggio positivo nel gioco in modo così intelligente, grazie al team di Tower Studios il nostro messaggio di aiutare il pianeta mentre giochi viene trasmesso ai giocatori autenticamente".