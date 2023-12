Sociable Soccer 24 – Invito dell'Avvento a tutti

Speriamo che vi uniate al canale Discord







Sociable Soccer 24 ha dato il via all'iniziativa Countdown to Christmas di 24 giorni in cui tutti sono invitati a unirsi a Discord per avere la possibilità di ottenere copie gratuite del gioco. Ogni giorno alle 20:00 GMT ci sarà un evento in cui verranno distribuite 24 copie gratuite in base all'ordine di arrivo.

Oltre a ciò, ci saranno partite PvP online contro Jon Hare, lo stesso creatore di Sociable Soccer 24, così come altri membri della squadra e della community.





Tower Studios sta rafforzando la crescente comunità di Sociable Soccer 24 regalando 24 Steam Key gratuite del suo nuovo gioco di calcio arcade con licenza FIFPRO ogni giorno da oggi fino a Natale.

Sociable Soccer 24 è uscito da poco più di 2 settimane su Steam e ha già attirato molti giocatori dalla sua base europea, in particolare nel Regno Unito, Italia e Germania, sta cercando di diffondere il fascino del gioco a tutti angolo del globo regalando letteralmente il gioco a 24 fortunati ogni giorno fino a Natale alle 20:00 GMT, tutto quello che devi fare è visitare la community Discord di Sociable Soccer 24 e chiedere una chiave.

Allo stesso tempo, i membri della squadra Sociable Soccer, inclusa la leggenda britannica del game design Jon Hare, si mescolano con i membri della comunità su Discord ogni notte e si impegnano in partite PvP in tutto il mondo.

“È fantastico giocare la nostra partita contro un ragazzo in Australia a 9.500 miglia di distanza, poi un altro in Grecia, poi un altro più vicino a casa a Liverpool”. ha detto Hare dalla sua casa di Cambridge “Sono sempre stato affascinato dalla natura veramente internazionale del calcio fin da quando ero ragazzo. Ieri stavo chiacchierando sul nostro canale Discord con un tifoso del Boca di Buenos Aires, un tifoso del Celtic di Bristol e uno sviluppatore di giochi in erba dalla Turchia, tutti noi siamo uniti dal nostro amore per il calcio”.

Tower Studios ha invitato anche tutti i nostri lettori a venire, ma attenzione: le chiavi Steam vengono distribuite in base all'ordine di arrivo ogni sera alle 20:00 GMT, quindi non arrivare in ritardo.

Ottieni le tue chiavi Steam Sociable Soccer 24 gratuite qui: https://discord.com/invite/W86YjV7jAw

