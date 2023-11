Al via il Black Friday e Cyber Monday di Kingston Technology

Il Black Friday e il Cyber Moday di Amazon sono alle porte, e anche quest’anno si potrà accedere a una serie di super offerte targate Kingston Technology, leader mondiale in soluzioni tecnologiche e prodotti storage, su tanti prodotti a prezzi incredibili.



Per tutti gli amanti della tecnologia, infatti, dal 17 fino al 27 novembre, su Amazon.it, sarà possibile acquistare a prezzi molto vantaggiosi una vasta scelta di prodotti Kingston Technology.

Ecco una selezione delle principali offerte:

Per gamer e appassionati, Kingston Technology mette in promozione la sua celebre FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD nelle versioni da da 1da 1TB, 2TB e 4TB. Se si è alla ricerca di soluzioni per pc assemblati, che siano in grado di offrirvi la migliore soluzione per un upgrade dello storage, queste unità forniscono prestazioni uniche e all’avanguardia.



Per chi desidera un upgrade dello storage e con affidabilità dei sistemi straordinarie, può optare per la soluzione KC3000 da 2TB di Kingston. Il suo formato compatto si integra perfettamente nelle schede madri, garantendo la massima flessibilità, e dando agli utenti avanzati la massima reattività con tempi di caricamento ridotti.

Infine, per i tech lover alla ricerca di velocità, elevate prestazioni e uno stile accattivante per la propria postazione, la linea Kingston Fury Beast è la migliore opzione! Quest’anno su Amazon è disponibile Kingston Fury Beast DDR4 da 32GB e DDR5 da 32GB.



Cosa aspetti? Il Black Friday di Kingston Technology sta arrivando!

Gli sconti di Kingston non si limitano al mercato italiano ma puoi trovarli anche negli altri siti europei di Amazon (Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.es, ecc.).





Altre News per: blackfridaycybermondaykingstontechnology