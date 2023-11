Le migliori offerte di AMD per il Black Friday

Black Friday e Cyber Monday, le occasioni di shopping più attese dell’anno, sono alle porte. Sono in molti a voler approfittare di questi giorni di promozione prima che la stagione dei regali natalizi entri nel vivo. Per questo motivo, mi permetto di contattarti presentandoti una serie di irresistibili offerte che AMD e i suoi partner propongono per quest’anno.

Se hai intenzione di dare spazio alle offerte per il Black Friday e il Cyber Monday, puoi prendere in considerazione la possibilità di inserire una selezione dei più potenti e affidabili portatili dotati di processori mobili AMD Ryzen™ e grafica AMD Radeon™. Si rivolgono a un vasto pubblico, sia che si tratti di produttività, gaming in movimento, creazione di contenuti o stile di vita quotidiano.

Il nostro elenco comprende una scelta tra i laptop più apprezzati e convenienti dell’anno, fino ai portatili pensati per offrire prestazioni di livello gaming. Abbiamo poi scelto alcune delle migliori offerte sui nostri processori e schede grafiche… Ce n’è per tutti i gusti!

Sei interessato a includere uno di questi portatili nel tuo speciale Black Friday?

Ecco di seguito le nostre proposte!

ASUS Vivobook Go E1504FA – dotato di processore AMD Ryzen™ 5 7520U è leggero e compatto. Pensato per renderti produttivo in movimento, può essere tuo al prezzo di 599,90 euro.

Dell Inspiron15 3000 (3525) – grazie al processore AMD Ryzen™ serie 5000 offre prestazioni potenti e silenziose. Permette di lavorare e produrre in assoluta libertà. Lo porti a casa a soli 449,00 euro.

HP 15S-EQ2095NL – con processore AMD Ryzen™ 5 5500U e grafica AMD Radeon dispone di un design sottile ed è pensato per offrirti il massimo della produttività in ogni situazione. Per l’occasione lo trovi a 459,00 euro.

Asus Zenbook 15 UM3504 DA – con prestazioni eccezionali assicurate da un processore AMD Ryzen™ Serie 7000 con grafica Radeon™ è pensato per integrarsi perfettamente nel tuo stile di vita moderno e frenetico. In occasione del Black Friday lo puoi acquistare al prezzo di 799,00 euro.

HP Envy 15 – sperimenta un nuovo livello di velocità e potenza con un portatile dotato di processore AMD Ryzen™ 5 7530U. Aumenta la produttività e libera la tua creatività a soli 809,00 euro.

Lenovo ThinkPad E16 Gen – con processore AMD Ryzen™ 5 7530U è un laptop potente, affidabile e sicuro che consente di affrontare le sfide di produttività sempre al top. Può essere tuo a 816,15 euro.

HP Victus 15 – grazie al processore AMD Ryzen™ 5 5600H è pronto a offrirti un’esperienza straordinaria per il gaming e non solo, con prestazioni sempre ottimali. Lo trovi a 899,99 euro.

Asus Rog Strix G713PV – il potente processore AMD Ryzen™ 9 7845HX assicura a questo laptop prestazioni gaming senza pari. Puoi cominciare a giocare al prezzo di 1999,00 euro.

Alienware m17 – gioca ad alte prestazioni con questo notebook progettato in modo intelligente dal design iconico. Con il processore AMD Ryzen™ 7 6800H puoi goderti il gaming al prezzo di 1.549,01 euro





I processori e le schede grafiche AMD sono progettati per offrire esperienze di gioco eccezionali:

Architettura AMD RDNA 3 – Grazie alle unità di calcolo riprogettate con acceleratori raytracing e AI unificati e alla tecnologia AMD Infinity Cache di seconda generazione, RDNA 3 offre prestazioni, immagini ed efficienza energetica eccezionali.

Architettura “Zen 4” – Offre un incremento IPC a due cifre rispetto a “Zen 3”, la prima architettura x86 a 5 nm ad alte prestazioni al mondo che offre velocità, potenza ed efficienza notevoli, portando le prestazioni dei giochi e della creazione di contenuti a nuovi livelli.

AMD Smart Access Memory (SAM) Technology – Sblocca prestazioni più elevate quando si abbinano schede grafiche AMD Radeon selezionate con processori desktop AMD Ryzen selezionati e schede madri AMD serie 500, fornendo alle CPU l’accesso all’intera memoria GDDR6 ad alta velocità della GPU.

AMD 3D V-Cache Technology – Offre un aumento delle prestazioni di gioco grazie alla memoria on-chip fino a 144 MB.



Ecco alcune delle nostre migliori offerte:

Schede grafiche AMD Radeon:

Gigabyte Radeon RX 7900 XTX – Next – 1.049,90 euro



Processori AMD Ryzen:

Ryzen 5 7600X – Next – 225,00 euro

Ryzen 7 5800X – Next – 210,00 euro

Ryzen 9 7900X – Next – 439,90 euro

Ryzen 5 7600X – Next – 249,90 euro

Ryzen 7 5700X – Next – 195,00 euro

Ryzen 7 7800X3D – Next – 409,90 euro

Ryzen 9 7950X3D – Next – 669,00 euro









Queste sono solo alcune delle numerose proposte disponibili per il Black Friday! Per qualsiasi informazione, siamo a disposizione

