In-Season Tournament NBA 2K24

2K introduce oggi l’In-Season Tournament NBA inNBA 2K24 attraverso MyTEAM, La mia CARRIERA e La mia NBA. Il torneo vedrà le squadre affrontarsi in un testa a testa durante le “Tournament Nights” a partire dal 3 novembre, con l’incoronazione del primo campione della NBA Cup a Las Vegas il 9 dicembre. Proprio come nella vita reale, l’In-Season Tournament seguirà le stesse regole e lo stesso format dell'NBA, aumentando ancora di più il realismo del gioco.

I giocatori potranno sperimentare il torneo stagionale attraverso modalità che includono:

La mia CARRIERA (New Gen) : i giocatori potranno aiutare la propria squadra a conquistare la prima Coppa NBA nella storia del campionato in La mia CARRIERA, campionato che seguirà le stesse regole e lo stesso formato dell'NBA;

MyTEAM: vedrà l’introduzione delle NBA Tournament Battles , con nuove ricompense e sfide quotidiane;

La mia NBA (New Gen): i giocatori potranno accedere all’In-Season Tournament attraverso l'Era Moderna.

